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4周4次遭竊 芝加哥亞裔餐館東主憂治安

特派員黃惠玲／芝加哥報導
Mott Street餐館連續四周遭入室盜竊，雖然裝了監視器但嫌犯戴了面罩，很難看清長相。(YouTube截圖)
Mott Street餐館連續四周遭入室盜竊，雖然裝了監視器但嫌犯戴了面罩，很難看清長相。(YouTube截圖)

芝加哥警察局發布最新警訊指出，從4月15日以來已有十多家餐廳、酒吧和小酒館遭入室竊盜，嫌犯一般在清晨時段，持磚頭、石頭破壞門窗入內，然後以鐵棍等利器撬開收銀機、保險箱，其中一名亞裔東主的餐館，過去四周竟遭四次盜竊，嚴重影響營業，警方仍在調查這些案件是否為同一人作案，同時也呼籲商家加強監控與防範。

根據警訊，嫌犯穿著黑色衣服，戴著黑色滑雪面罩和手套。位於北艾許蘭大道(N. Ashland Ave.)1401號的Mott Street餐館，在過去四周四度遭竊，餐館東主之一的納森尼爾.鍾(Nathaniel Chung)表示，「竊賊什麼都沒找到，我們裝了越來越多的監視攝影機，但拍下來的賊都戴了滑雪面罩，很難看清長相」。

鍾表示，每周都遭竊，可見芝加哥治安之惡化，他說，雖然竊賊沒有偷走什麼東西，但每次餐館必須花錢修理被破壞的門窗，「已經損失好幾千元」。

位於1616 N. Kenzie的壽司餐館Soku Sushi也在上周六遭入室盜竊，嫌犯從餐館的收銀機拿走了一些現金。

芝市第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)說，放任這類案件發生，等於讓商家受害，「必須遏止」，他也建議安裝監視攝影機之外，可在玻璃門窗上加貼保護膜，提高被破壞的難度。

華埠地區過去一周也有兩起入室盜竊，還有八宗偷竊，搶劫車輛則有兩起。日前阻止一宗持槍劫車案發生的中山同鄉會前會長羅錦洲說，他4月25日大概下午6時許，開車行經橋港區Emerald St與31街附近時，在30街的「stop」標示前，看到有一輛灰白色車輛突然倒車並卡住一輛停在路邊的棕色車輛，一名乘客持槍從灰白車下車，然後朝棕色車接近。

羅錦洲描述，他看到棕色車內有兩名白人，且明顯可以感覺到持槍者想搶劫，因此他拼命按喇叭，警告劫匪「有人看到你們了」，搶匪發覺東窗事發後逃離了現場。

羅錦洲說，社區安全需要每個人都加入維護，不過，住在上述地點附近的他，也不免抱怨繳交了一萬多元的地稅，治安卻越來越差。

滑雪 攝影 芝加哥

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