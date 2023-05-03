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金表、金條… 伊州無人認領財產拍賣 5/5截止

特派員黃惠玲。芝加哥報導
伊州財長辦公室5日為止，推出200多項物件在無人認領物品網站拍賣。(財長網站截圖)
伊州財長辦公室5日為止，推出200多項物件在無人認領物品網站拍賣。(財長網站截圖)

伊利諾州財長方仲華(Michael Frerichs)表示，至5日上午為止，財長辦公室推出200多件無人認領的財物在官網拍賣，這些物品包括收藏等級的硬幣、純銀物件、珠寶等，有興趣的民眾可上網喊價。

方仲華說，當財政廳的金庫需要更多空間時，「我們就會舉行拍賣」，方仲華主管的辦公室負責監管伊州無人認領的財產，「我們選擇拍賣的物品，一般都是10年左右都沒有任何人來詢問或申請認領的物件。」

此次拍賣的物品，包括三枚銀鷹硬幣、一枚14玫瑰金女性手工設計戒指、一枚24K鍍金手鐲、一枚18K白色與黑色銠金女戒指等，其他還有未切割整張1元、2元美鈔、各種國際紙鈔、一塊帶鍊的金表，以及幾盎司重的999純銀，還有金條。

拍賣後所得金額將全歸物主所有，但在還沒有找到物主前，這筆款項繼續由財政廳保留。官網網址：ibid.illinois.gov

想參加拍賣者，需先到上述網頁，點選「現在註冊」(Register now)，完成登記後即可。如有任何問題，可電(217)557-8567。

根據估計，四分之一的伊州成年，在搜索無人認領財產網站(也稱iCash)時，都會發現自己有財產沒有認領而申請歸還，平均領回金額為1000元，無人認領財產查詢網址：icash.illinoistreasurer.gov

拍賣 伊州 伊利諾州

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