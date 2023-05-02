萊特福特籲德州 停止送移民到芝城

芝加哥 市市長萊特福特4月30日致信德州 州長艾伯特(Gregg Abbott)，希望他停止將移民 送往芝加哥，她表示，德州即日起再次將移民用巴士載送到芝加哥，但芝城對移民安置的負荷已經滿載，芝市府官員表示，到6月份時，芝市每個月將需要高達2000多萬經費來支持湧入的移民。

芝市官員表示，從去年8月，艾伯特在沒有任何通知的情況下，將一輛輛載滿移民的巴士，從位於德州的美國邊境開到芝城，至今已有8000多位移民抵達芝加哥，芝加哥25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)說，目前至少還有4萬名難民在邊境等待安排，其中有許多將被送至芝市，但市府仍然沒有任何規畫。

由於疫情期的各項政策，將在下周到期結束執行，芝市所面臨安置移民的狀況，預料會更加窘迫。

萊特福特在給德州州長的信件中表示，芝城正處於關鍵轉折點，無法保證是否有能力以安全、有序及有尊嚴的方式接待移民，「我們根本沒有更多的庇護空間、資源，來容納這種速度的移民進入」。尤其這些移民都「急需」食物、水、衣物，及廣泛的醫療護理。

萊特福特說，她同情邊境各州與城市所面臨的挑戰，並告訴艾伯特願意與其合作，但現在讓芝市毫無準備接收難民「完全站不住腳」。