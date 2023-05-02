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芝加哥房租持續上漲 比去年同期增逾5%

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市房租近幾個月來持續上升。(pexels)
芝市房租近幾個月來持續上升。(pexels)

芝加哥地區的房屋租金近幾個月來持續上漲，根據Apartment List的2023年最新一期租金報告顯示，芝城4月份租金比上個月提高1.7%，與去年同期相比增幅達5.2%；伊州4月的租金漲幅為5.9%，與芝城相近，但兩者均遠遠超過全國平均增幅1.7%。

專家表示，芝城租金趨勢值得留意的是，儘管受到疫情持續影響，但市場相對表現穩定。芝加哥大都會區的租金今年1到4月的增長率為4.2%，與去年1到4月份的租金漲幅4.3%相差無幾。

雖然芝加哥的租金持續增長，但與全國100個大城市相比，芝加哥租金昂貴程度僅排在第52名，根據報告，芝城目前一房公寓的租金中位數為1333元，兩房公寓1446元，包括各種房間數的整體公寓的中位租金則為1434元。芝城的中位租金與田納西州的納許維爾市(Nashville)、維吉尼亞州的諾福克市(Norfold)差不多。

芝市與全國的租金中位數相比，高出約5.9%，全國百大城市的一房租金中位數為1162元，兩居室租金中位1332元，整體公寓市場的中位租金為1355元。

不過如果以漲幅排名，全國大城市中的4月份租金比上個月增長只有0.5%，芝城卻有1.7%，在全美大城中排名第五。

大芝加哥地區的租金中位數則為1413元，這也意味芝加哥市的租金中位價，只比大都會區的租金中位價多了1.5%，這種情況不單出現在芝城地區，包括中西部地區的郊區租金，也出現逐漸上升逼近市區的情形。

大芝加哥區的年度租金增長率為5.6%，比芝加哥市還要略高一些。Apartment List報告顯示，芝城西郊埃爾姆赫斯特(Elmhurst)現為租金最高的城鎮，中位租金達1904元，該區以獨棟屋為主要出租物件；芝城北郊的瓦其根市(Waukegan)則是大芝加哥區租房最實惠的地區，該市的中位租金只有1275元。

年租金增長最快的城鎮，為西北郊的遠景山市(Mount Prospect)，租金年度漲幅高達13.9%，增長幅度最緩慢的則是芝加哥西郊瑞柏市(Naperville)，該市租金年度增長率僅3.1%。

租金 芝加哥 芝城

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