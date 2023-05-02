第6屆中餐國際論壇 5/21芝城登場
美中餐飲業聯合會宣布，將在5月21日舉行第六屆中餐國際論壇，今年主題為「走出疫情，創建海外中餐發展新格局」，邀請行業專家與餐飲同業，針對疫後中餐發展現狀與趨勢等議題進行深入探討；此外，今年活動將增設國際中餐展示區，讓與會者實體交流各種產品、經營方式信息。
美中餐飲聯合會主席胡曉軍、副主席黃先維、中國駐芝加哥總領事館僑務組組長張軍鵬、芝加哥11區區長李惠華、華聯會理事長鄭征、科工專主席楚非、芝城華商會會長李建明等數十位社團、企業代表都出席了4月30日於華聯會會址舉行的這場發布會。包括張軍鵬、李惠華均一致肯定中餐行業對於保存與發揚文化的貢獻。
胡曉軍表示，中餐國際論壇創辦於2018年，迄今已連續舉辦五屆，已有來自世界30多個國家和地區的2000多位人士參與，論壇每年與具有百年歷史的美國餐飲協會年度大展NRA SHOW同步舉行。
今年的論壇增設了國際中餐展示區，邀請與中餐及亞洲餐相關的食材、調味品、人工智能、平台服務、物流公司等代表共同參與。
這屆論壇的議題，聚焦疫後中餐發展、人工智能、中餐提升和轉型成功經驗分享、中華美食與酒文化的融合、海外中餐標準化和預制菜對中餐影響、海外中餐融入餐飲主流的探討、餐飲行業如何獲得資本青睞，此外還有專題討論：亞洲餐飲連鎖品牌在北美拓展的機遇與挑戰。
此外，還會頒發十大獎項，以表彰在中餐領域做出貢獻的企業和個人。
論壇時間為5月21日下午1時至4時，地點在麥克米克展覽中心湖畔廳的會議室E353C，中餐展示則在湖畔廳的9602號攤位。相關信息可電聯合會(312)405-3155，或上網： www.u-cra.com。
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