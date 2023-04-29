我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿被騙40元停車費 德州男溜出餐廳殺人後繼續約會

家屬稱澳洲學生因「台灣小吃」中毒 台網炸鍋抗議被汙名

疫後挑戰╱獎勵金、溢價金縮水 網約車司機收入大減

特派員黃惠玲／芝加哥報導
優步車的溢價金額大幅縮水，從以往可以拿到10多元，現在頂多1元或2元，圖中橘色部份為搭乘需支付溢價的範圍，橘色數字為溢價金額。(讀者提供)
優步車的溢價金額大幅縮水，從以往可以拿到10多元，現在頂多1元或2元，圖中橘色部份為搭乘需支付溢價的範圍，橘色數字為溢價金額。(讀者提供)

由於卡車生意榮景不再，一些華人卡車司機有意重新投入開網約車，不過，開了三年網約車的魏軍說，現在芝加哥無論優步(Uber)或Lyft的盈利都比以前縮水很多，「主要現在網約車公司發的獎勵遠不如前，而且『溢價』金額大幅降低」，魏軍說，「現在一個月收入大概只有以前的一半，我都想轉行去做裝潢了」。

魏軍表示，以前網約車公司提供司機的獎勵金額不錯，例如周末三天只要跑足100單，就會拿到400到1000元不等的獎勵，但現在這部份的獎勵只有150元到250元，「以前一周跑車五天，大概每個月可以輕鬆拿到4000元，現在大約能拿到2000元就不錯了」。

此外，優步車將起步價從4、5元降到2.88元，也讓司機的收入因此短少，「不要看表面似乎只降了1元，但以100單來計算，司機收入就少了100多元」。

疫情期間，很多網約車司機擔心染疫而暫停工作，司機人數減少，導致叫車尖峰時期的服務車輛也跟著降低，因此「溢價」的幅度也明顯提高，魏軍說，以前傍晚下班時間的網約車「溢價」高達10多元，例如從芝加哥市政府到聯合車站的平常時段搭乘費只要7元，但尖峰期乘客必須支付溢價12元，使總車費升高至19元，溢價的收入大部分歸給司機，相對進帳也高。

疫情過後至今，許多人重新投入網約車擔任司機，司機多了，溢價的幅度也隨著大幅減少，「現在儘管繁忙時段，溢價也頂多1、2元」。

魏軍表示，加上芝加哥市府持續調高網約車的各種稅費，「以前從中途機場(Midway Airport)到芝加哥市區，司機單趟大約可以拿到24元收入，現在只能拿到13元左右」。

魏軍說，很多同行近來都又轉回餐館工作，也有人改從事裝修行業，因為家裡有孩子需要接送，魏軍說，短期內仍會繼續維持工作時間彈性的優步車司機工作，但為了彌補收入短少，他現在的開車時間，從以往固定白天上工，改成午夜3時到早上9時多的時段上班，「因為這個時間司機少，溢價還是高些，雖然比較辛苦，但至少收入不會縮水太多」。

網約車 芝加哥 疫情

上一則

疫後挑戰╱客源減、成本增 華人代購生意慘跌9成

下一則

德州人語／大使撒野 不全因個人修為

延伸閱讀

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤
芝候任市長幕僚長：「青少年占領」不會重演

芝候任市長幕僚長：「青少年占領」不會重演
台灣愛樂芝加哥巡演 旅美台人溫暖促成夢想成真

台灣愛樂芝加哥巡演 旅美台人溫暖促成夢想成真
沒錢也敢創業 女卡車司機一年後業績衝上140萬

沒錢也敢創業 女卡車司機一年後業績衝上140萬
網約車牌照上限 TLC前官員籲放寬

網約車牌照上限 TLC前官員籲放寬
中國交通部：要求網約車平台降低過高抽成比例

中國交通部：要求網約車平台降低過高抽成比例

熱門新聞

專做國內民生用品運輸的J.B HUNT卡車公司，受到的衝擊相對較小。(特派員黃惠玲／攝影)

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

2023-04-28 11:30
竊賊用被害人手機SIM卡冒用身分，騙過珠寶店人員。（KTRK／珠寶店監控影像）

手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘

2023-04-26 19:12
一度風風火火的華人代購業，曾經是此間品牌商店的主客群，但如今代購排隊大採買的盛況已不復見。(本報檔案照片)

客源流失 成本增長 華人代購生意慘跌9成

2023-04-28 12:57
達拉斯德州大學台灣學生會所拍攝之防詐騙影片。（台北經文處教育組提供）

以為FBI背景調查 德州台灣留學生才差一刻 帳戶即被盜

2023-04-25 19:56
高齡109歲的新澤西州居民德蘭斯菲爾德不僅每天開車買午餐、日用品，並在消防隊擔任義工。(WPIX電視台截頻)

新州109歲人瑞 獨居活力充沛 每天開車買菜 心態健康保長壽

2023-04-22 02:15
一場針對亞裔的駕照詐騙案，影響範圍牽涉數州。(CBS）

亞裔駕照詐騙案 逾5000人受波及 官員稱將有更多人被捕

2023-04-23 16:50

超人氣

更多 >
買汽車保險 這三家公司最便宜

買汽車保險 這三家公司最便宜
貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤
媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？
想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃

想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃
華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償