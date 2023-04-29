疫後挑戰╱獎勵金、溢價金縮水 網約車司機收入大減

優步車的溢價金額大幅縮水，從以往可以拿到10多元，現在頂多1元或2元，圖中橘色部份為搭乘需支付溢價的範圍，橘色數字為溢價金額。(讀者提供)

由於卡車生意榮景不再，一些華人卡車司機有意重新投入開網約車 ，不過，開了三年網約車的魏軍說，現在芝加哥 無論優步(Uber)或Lyft的盈利都比以前縮水很多，「主要現在網約車公司發的獎勵遠不如前，而且『溢價』金額大幅降低」，魏軍說，「現在一個月收入大概只有以前的一半，我都想轉行去做裝潢了」。

魏軍表示，以前網約車公司提供司機的獎勵金額不錯，例如周末三天只要跑足100單，就會拿到400到1000元不等的獎勵，但現在這部份的獎勵只有150元到250元，「以前一周跑車五天，大概每個月可以輕鬆拿到4000元，現在大約能拿到2000元就不錯了」。

此外，優步車將起步價從4、5元降到2.88元，也讓司機的收入因此短少，「不要看表面似乎只降了1元，但以100單來計算，司機收入就少了100多元」。

疫情 期間，很多網約車司機擔心染疫而暫停工作，司機人數減少，導致叫車尖峰時期的服務車輛也跟著降低，因此「溢價」的幅度也明顯提高，魏軍說，以前傍晚下班時間的網約車「溢價」高達10多元，例如從芝加哥市政府到聯合車站的平常時段搭乘費只要7元，但尖峰期乘客必須支付溢價12元，使總車費升高至19元，溢價的收入大部分歸給司機，相對進帳也高。

疫情過後至今，許多人重新投入網約車擔任司機，司機多了，溢價的幅度也隨著大幅減少，「現在儘管繁忙時段，溢價也頂多1、2元」。

魏軍表示，加上芝加哥市府持續調高網約車的各種稅費，「以前從中途機場(Midway Airport)到芝加哥市區，司機單趟大約可以拿到24元收入，現在只能拿到13元左右」。

魏軍說，很多同行近來都又轉回餐館工作，也有人改從事裝修行業，因為家裡有孩子需要接送，魏軍說，短期內仍會繼續維持工作時間彈性的優步車司機工作，但為了彌補收入短少，他現在的開車時間，從以往固定白天上工，改成午夜3時到早上9時多的時段上班，「因為這個時間司機少，溢價還是高些，雖然比較辛苦，但至少收入不會縮水太多」。