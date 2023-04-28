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穀物飼料價格飆漲 明州有機奶農面臨考驗

記者陳曼玲／明尼蘇達州報導
由於穀物飼料的成本暴漲，明州有機奶農正面臨經營考驗。(Organic Valley臉書)
由於穀物飼料的成本暴漲，明州有機奶農正面臨經營考驗。(Organic Valley臉書)

明尼蘇達州雖有多達2600家奶牛農場，但其中僅104家獲得有機認證，比十年前減少十家，今年1月美國政府宣布提供1億元資金，給符合條件的中小型有機奶牛場，但近來穀物飼料的成本暴漲，有機奶農正面臨經營困境。

去年5月，美國以不公平貿易行為為由，開始禁止來自印度的有機穀物進口，雖然這使愛阿華州和伊利諾州的農民，因預計價格上漲受惠，但牲畜生產商和奶牛農場卻因動物飼料價格飆漲而出現開銷大增問題。

全美在2003年至2020年間，有一半的乳品廠關閉，許多傳統乳品廠得以擴大規模，購買更多飼料。然而一般來說，有機農場因為規模較小，受到世界穀物市場價格飆升的影響也更大。

威斯康辛大學麥迪遜分校乳製品研究員、動物和乳製品科學副教授尼科爾森(Charles Nicholson)說，很久沒看到穀物價格漲這麼高了。支持農家社群為宗旨的有機谷合作社(Organic Valley cooperatives)的政府關係主管沃西森(Adam Warthesen)說，有機農家擴增農場與是否繼續使用有機飼料，兩者很難取得平衡。

美國農業部自2000年代初以來就開始對有機牛奶業進行規範，要求有牧場放牧的奶牛要吃草或草料，沒有牧場可放牧時，要以有機種植的穀物餵養，例如沒有使用殺蟲劑或除草劑種植的大豆或玉米。

有機奶牛商業自從80 年代才開始蓬勃發展，雖然有機牛奶只佔整個牛奶行業的一小部分，但在2021年時產值就已經達到220億元。

總部位於威斯康辛州的有機谷合作社，1988年由七個農家開始成立，目前有1800個農場加入，採取農民自主擁有的合作模式，彼此分擔行銷的成本與分享利潤，成立以來將Horizon、Stonyfield Farm 和 La Farge 等品牌推廣到全美各地的超市。

有機谷合作社1990年代初期擴展到明州時，紅翼市(Red Wing)的O'Reilly 農場是第一個加入該合作社提供有機牛奶的農家。就農場大小來比較，美國傳統奶牛場飼養平均300到1000 頭奶牛，新墨西哥州平均每個農場擁有2700 多頭奶牛。

然而有機農場的奶牛數則小很多，像O'Reilly農場上有95 頭奶牛，有機谷地區供應奶牛的農家平均擁有75頭奶牛。

牛奶 新墨西哥州 社群

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