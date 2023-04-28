伊州車禍死亡數微降 仍比疫前高 安全待改善

數據顯示，伊州去年車禍死亡人數比2021年略微下降，但道路安全仍待改善。(本報檔案照片)

根據國家公路安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration)統計，伊利諾州車禍 死亡人數，從2021年的1334人減少到2022年的1280人，降幅為4％，儘管死亡人數略有下降，但專家表示，由於車禍致死人數還是比疫情 前高，安全措施仍亟待改善。

研究道路安全的芝加哥大學教授巴哈拉(Kavi Bhalla)說，車禍死亡人數減少，並不代表公路比以前安全。疫情期間，伊州 道路車禍死亡人數急遽上升，巴哈拉說，今年的死亡人數雖略微下降，「但不是一個值得慶祝的事情」。

國家公路安全管理局的數據顯示，伊州2019年交通事故死亡人數為1009人，2020年躍升到1194人，往前來看，該州2017年有1097人死於車禍，2018年則有1035人死亡。

倡導騎單車的組織「騎乘伊州」(Ride Illinois)執行董事西蒙斯(Dave Simmons)表示，2022年死亡人數減少仍令人感到鼓舞，「不過伊州車禍死亡人數，仍高得令人難以置信」，他說，人數減少可能是因為實施了「安全街道」(Safe Streets)與「全民道路」(Roads for All)等聯邦計畫，這些聯邦計畫通過撥款資助地方，防止車禍致死或嚴重傷害。

西蒙斯敦促聯邦運輸部與伊州運輸廳等當局，能將資金用於設計適用於所有使用者的安全道路基礎設施。

與2021年相比，五大湖區的其他州在2022年的車禍死亡人數也都呈現下降趨勢，其中明尼蘇達州降幅最大達6.1%，俄亥俄州降幅為5.6%，威斯康辛州有2.9%，密西根州降幅僅0.3%。五大湖區唯一交通事故死亡增加的州為印第安納州，該州去年車禍致死人數增加了2.5%。整體而言，包括伊州在內的上述五大湖區州，交通死亡人數下降了3％。

全美去年則有4萬2795人車禍致死，比2021年的4萬2939人減少了0.3%，致死原因以超速、酒精或藥物影響駕駛以及分心駕駛為主。運輸部表示，該部門已經採取系列措施減少道路致死，包括撥款八億多元，協助社區開展事故多發地區的安全改善。