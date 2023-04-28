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6天被偷520輛… 芝劫車案減少 竊車卻暴增

特派員黃惠玲／芝加哥報導
4月20日華埠發生一起劫車案，四名持槍匪徒劫走一輛Lexus，過程被監視攝影機拍下。(華埠治安互助隊提供)
4月20日華埠發生一起劫車案，四名持槍匪徒劫走一輛Lexus，過程被監視攝影機拍下。(華埠治安互助隊提供)

根據芝加哥警察局的數據，庫克郡地區的劫車案見有所減少，但在此同時汽車盜竊案件卻大幅增加。統計指出，今年到現在為止，芝市超過9000輛汽車遭竊，比去年同期暴增逾兩倍。

芝加哥警局表示，在劫車工作小組(Vehicular Hijacking Task Force)的加強執法下，與去年同期相比，芝市劫車案已經減少了27.4%，但汽車盜竊的數目卻呈現爆炸性的增長。警局指出，在4月份的六天時間裡，高達520輛車子被偷，比去年同期飆升了48％。

芝警數據顯示，今年至今已累計達9218輛汽車被盜，去年同期被偷車輛只有3918輛。

庫克郡的情況與芝市相差無幾，庫克郡劫車案減少了30%，該郡數據驅動戰略計畫(Data Driven Strategy Initiatives)主任康恩(Roe Conn)說，如果執法機關逮捕了主要的劫車團伙，通常就可以看到劫車案減少，這些團伙可能是由7個、14個甚至25個人組成，包括了青少年與成年人，專案組致力減少犯罪的同時，也被迫釋放一些罪犯。

康恩解釋，一般涉案者如果只有12、13、14歲，「我們別無選擇，只能開車送他們回家」，他表示，經營幫派的成年人很清楚這一點。

在庫克郡警長辦公室支持下，目前伊州正在研擬一項法案，要求汽車製造商負責追蹤被盜車輛，希望藉此加強防範類似案件發生。

儘管車輛盜竊激增，但劫車對於一般民眾生活更具衝擊，例如日前芝城林肯公園區(Lincoln Park)在西萊特伍德(W. Wrightwood)1100號附近發生暴力劫車，由於該區治安向來良好，此案傳出後讓當地居民相當憂慮，住在案發地點附近的民眾表示，「我們知道南區、西區頻繁發生犯罪活動，沒想到現在已經蔓延到我們這裡，可見當局沒有採取有效方式解決此問題」。

根據警方紀錄，這起劫車案應與本周其他六宗暴力劫車一樣，均為相同團伙所為，警方說，這群搶匪年齡從10多歲到20多歲，作案時全部戴上口罩，這幾天他們陸續在Bucktown、North Center、Edgewater、Rogers Park、Ukrainian Village作案。

汽車 庫克 芝加哥

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