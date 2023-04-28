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佛州州長：芝新市長掀新一波居民遷離潮

特派員黃惠玲／芝加哥報導

有意角逐下一屆美國總統共和黨提名人的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)日前表示，芝加哥新當選的進步派市長將導致新一波移民遷至佛州定居。

德桑提斯預測指出，芝城新市長強森(Brandon Johnson)的進步派主張以及其領導風格，將使芝加哥成為一個不太理想的居住地，相比之下，他所掌管的佛州政策保守，對於追求更好生活質量的人來說，是更具吸引力的地點，德桑提斯表示，佛州稅收低、對商業友好，且沒有州所得稅，對想要逃離高稅率的伊州人最為理想。

佛州州長的此番預言是否成真，仍有待觀察，但一些證據表明，他的理論或許站得住腳，例如佛州近年已經掀起他州居民的移民潮，包括紐約州、加州等高稅收州的居民大批遷入，此外，前伊州首富、對沖基金Citadel老闆葛利芬(Kenneth Griffin)也在去年移居佛州，此趨勢歸因於多種因素，包括優惠的稅收政策、溫暖的氣候、相對較低的生活成本。

無論如何，德桑提斯的預測凸顯了伊州與佛州間的政治與經濟分歧，伊州傳統上是進步派政治的大本營，而佛州近年逐漸成為保守主義的堡壘，德桑提斯無疑站在堡壘前端位置，這種分歧是否會在未來幾年加深？目前並沒有確切答案，但顯而易見的是德桑提斯在吸引新居民的競爭中取得領先地位。

佛州 德桑提斯 伊州

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