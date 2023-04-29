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芝加哥美洲華裔博物館 舉辦關於被收養者身份座談會

本報芝加哥訊
Plymouth High School普利茅斯高中的中文班部份師生及家長遠道從印第安那州前來參觀芝加哥美洲華裔博物館（CAMOC），上圖右三為帶隊的關媚老師，右一為博物館義工Steve 鄭。
Plymouth High School普利茅斯高中的中文班部份師生及家長遠道從印第安那州前來參觀芝加哥美洲華裔博物館（CAMOC），上圖右三為帶隊的關媚老師，右一為博物館義工Steve 鄭。

芝加哥美洲華裔博物館（CAMOC）成立於2005年，是一家501(C)(3)非營利機構，致力於推動對美洲華裔文化的欣賞及其作為美國史料重要組成部分的貢獻，並通過展覽、教育和研究來保存主要位於中西部地區的美洲華裔的過去、現在和未來。芝加哥美洲華裔博物館歡迎大家前往參觀，目前開放時間為週三和週五上午9點30分至下午2點，週六和週日上午10點至下午4點。聯繫電話: 773-746-0100 電子郵件: [email protected]

芝加哥美洲華裔博物館將於4月30日下午2點舉辦關於被收養者身份的小組討論，小組成員莎拉·懷特、達娜·科瓦奇和喬伊·梅辛格將親臨博物館與大家一起討論和分享被收養者與美國亞裔社區的關係！這是一個面對面的活動，大約將持續一個小時，並以30分鐘的問答後結束。歡迎加入我們與 Sarah Whyte、Danae Kovac 和 Joy Messinger 的討論，了解被收養者的身份，免費訂票網址為：asianid.eventbrite.com。

該被收養者身份小組致力於了解被收養者與亞裔美國人社區的關係。通過這個小組，我們希望圍繞被收養者和亞裔美國人主題展開對話，並創造包容性。

芝加哥美洲華裔博物館舉辦關於被收養者身份座談會，歡迎加入我們與 Sarah Wh...
芝加哥美洲華裔博物館舉辦關於被收養者身份座談會，歡迎加入我們與 Sarah Whyte、Danae Kovac 和 Joy Messinger 的討論。

華裔 博物館 亞裔

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