中國好聲音 芝加哥賽區舉辦第二場海選

中國好聲音芝加哥賽區初賽第二場海選精彩錦集。

由燦星製作,騰楊廣告，鑫寶佳傳媒等機構主辦的中國好聲音芝加哥 賽區初賽第二場海選日前在中國城 Theme House 隆重舉行。來自美國中西部地區的選手輪番登台競技，角逐復賽資格。據賽事協辦方、芝加哥站評委王一介紹，賽制分為初選、復賽、決賽，總共3輪，最終排名前20的選手，將參加在拉斯維加斯舉辦的全美總決賽。賽事得到了芝加哥有機飲品甜品店TE'AMO的大力贊助，Theme House贊助賽事場地支持。

在賽制設計上，每一輪均有三位專業評委老師做出評判，同時綜合人氣比拼結果，確定晉級選手。現場評委會根據選手唱功、台風等綜合表現，給出晉級、淘汰、待定三種評分結果。其中，若三位評委一致舉牌通過，選手直接晉級復賽；若兩位評委舉牌通過，則選手進入待定區，隨后根據人氣排名判定是否晉級下一輪；若只有一位評委或沒有評委舉牌通過，則該選手直接淘汰。

線上人氣平台將在比賽開始前5-7天上線，選手可以將投票 鏈接群發親友獲得人氣支持，每個獨立ID號可以免費投票5次，系統將實時顯示排名。人氣排在前50%的選手，可以從待定區進入晉級區。由此可見，評委不是決定選手晉級的唯一因素，大眾的支持也很重要。

據介紹，凡年滿11歲的選手即可參賽，但未成年人不參與評分晉級，主辦方將提供表演機會和“優秀小歌手”榮譽證書。此次比賽，不少選手展現出了不俗的實力，獲得了三位評委的一致青睞，直接晉級。

中國好聲音芝加哥賽區全美總冠名：華通國際教育 ，全美戰略合作伙伴：Chowbus優選外賣，芝加哥賽區主辦方：CIE芝加哥國際教育，芝加哥賽區協辦方：天籟音樂文化，芝加哥站音樂指導合作伙伴：伯克利音樂學院中國音樂產業協會，場地贊助：Theme House

，獨家飲品甜品贊助：TE‘AMO，餐飲戰略合作伙伴：劉一手火鍋，銅贊助：Hui’s Flower Shop, 老九門火鍋， hooli home, 88超市，Asian Children’s兒童才藝，芝加哥賽區物料贊助：奇跡廣告，攝像&剪輯：遲群。主辦單位感謝好聲音芝加哥賽區所有台前幕后工作人員以及所有商家的支持。