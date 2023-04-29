芝加哥西郊太古廣場5/13舉辦亞裔文化盛典 聚焦傳統藝術與創新表演，歡迎參加

西郊太古廣場5/13舉辦亞裔文化盛典慶祝亞裔傳統文化月。

五月份是美國的亞裔 傳統文化月。為了慶祝這個特別的月份，美國聯豐集團和太古廣場（Pacifica Square）將於 5/13 下午1點在芝加哥西郊太古廣場聯會舉辦亞裔文化盛典活動。此次慶典將集合多個亞裔文化藝術團體，展示他們的傳統文化與現代藝術，包括歌舞、功夫、舞龍舞獅等精彩節目。瑞華中文學校的少兒手工制作活動也將激發孩子們對傳統文化的興趣。屆時將為觀眾呈現一個充滿魅力的文化盛典。本次活動得到了當地 Aurora 市政府的大力支持。

五月份的亞裔月是為了紀念和慶祝亞裔在美國的曆史、文化和貢獻。此次慶典也是為了展示亞裔文化的魅力和多樣性，讓更多人了解和欣賞亞裔文化。除了精彩的表演，還有各展台展示與會商企的資訊，各亞洲文化社團的參與也將使慶典更加多姿多彩。此次慶典將是一個集傳統藝術參加 與創新表演於一體的亞裔文化盛宴，您不容錯過！

歡迎大家參加，周六（5/13）下午1點鐘在太古廣場的香港 超市門口，太古廣場地址：4300-4462 E NEW YORK ST, AURORA,IL，為繁榮華人 社區，弘揚亞裔文化，組辦方歡迎您的社團或文化單位的參與，如果您有意向貢獻節目或合作，請聯系：Selina (312)273-8033 或 email: [email protected]。