地球日植樹造林　芝加哥佛光人環保愛地球

英文分會幹部Eric Logis一家幫忙生火燒烤。

4月22日芝加哥 佛光協會英文分會響應「世界地球日」，舉辦環保公益講座、愛心植樹及風箏彩繪戶外活動。佛光人以及親朋好友們風雨無阻，近60人歡喜參與。芝加哥佛光山英文兒童佛學班的小菩薩們，在寺院種下人生第一棵樹苗，信仰傳承。

監寺有恆法師向大眾推廣星雲大師 「環保與心保」的理念，詳細闡述「同體與共生」的重要性。大家要以實際行動，慈悲種樹，關懷地球，增強環保意識，創造人間淨土。而放風箏也有益智與教育的功能，做人也要像放風箏一樣，收放自如！英文分會會長Steve Haverkos親自負責素食燒烤，他表示產生大量碳排助長氣候變遷 ，造成全球氣候暖化，希望可以多多種樹，大眾茹素護生。

特別禮請到樹藝專家Kayli Baumhover在佛堂戶外進行公益講座：隨著全球樹木數量不斷的減少，威脅著人類的生存環境，植樹拯救地球，是當急之務。接著，Kayli就帶著大人小孩課外教學，實地勘察學習有關「樹的生物課」。詳細說明樹木的習性，種植樹木的方法，如何保護樹木。成佛大道兩旁，有許多參天的大果櫟樹，雲杉、刺柏、白橋松及落羽杉等北美本土樹種，至少已經有一百年的樹齡了！

芝加哥佛光協會、英文分會、英文兒童佛學班的小菩蕯們在Kayli的指導下，攜手種下了菩提幼苗。本次活動的100棵白果櫟樹苗，全部由Kayli講師的公司Bartlett Tree Experts提供給參與者。佛堂前面的森林斜坡地，是原始的、未曾被破壞或污染的，是很好、很適合種植樹苗的地方。在Kayli老師的講解下，大家先幫小樹苗按摩、鬆根、然後挖土，再把樹苗種下，有助於樹苗的根向下擴張。祈望今日種下的樹苗，日後成為百年大樹，庇蔭眾生。

五歲的Amelia Nguyen第一次到佛堂，便要義工師姐教她如何禮拜諸佛，親近三寶。十七歲的印度裔青年Saulius Malik全程參與活動，非常歡喜，他認為佛教是最究竟的宗教。就讀兒童佛學班九歲的Emma Kanter表示，當她專注又放鬆的在風箏上塗上不同的顏色時，彷彿在禪畫中、也看見大自然的壯麗！

芝加哥協會秘書長王慧表示，感謝佛光會在佛堂舉辦各項活動，讓大眾多聞正法，親近善知識；在植樹的初體驗中，為環保盡一份心力，都覺得很有成就感。英文分會Trudie Kanter師姐感謝芝加哥英文分會，提供植樹活動，不僅讓大眾了解樹木可以維持地球的生態平衡，進而減緩氣候變化。