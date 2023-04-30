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地球日植樹造林　芝加哥佛光人環保愛地球

本報芝加哥訊
英文分會幹部Eric Logis一家幫忙生火燒烤。
英文分會幹部Eric Logis一家幫忙生火燒烤。

4月22日芝加哥佛光協會英文分會響應「世界地球日」，舉辦環保公益講座、愛心植樹及風箏彩繪戶外活動。佛光人以及親朋好友們風雨無阻，近60人歡喜參與。芝加哥佛光山英文兒童佛學班的小菩薩們，在寺院種下人生第一棵樹苗，信仰傳承。

監寺有恆法師向大眾推廣星雲大師「環保與心保」的理念，詳細闡述「同體與共生」的重要性。大家要以實際行動，慈悲種樹，關懷地球，增強環保意識，創造人間淨土。而放風箏也有益智與教育的功能，做人也要像放風箏一樣，收放自如！英文分會會長Steve Haverkos親自負責素食燒烤，他表示產生大量碳排助長氣候變遷，造成全球氣候暖化，希望可以多多種樹，大眾茹素護生。

特別禮請到樹藝專家Kayli Baumhover在佛堂戶外進行公益講座：隨著全球樹木數量不斷的減少，威脅著人類的生存環境，植樹拯救地球，是當急之務。接著，Kayli就帶著大人小孩課外教學，實地勘察學習有關「樹的生物課」。詳細說明樹木的習性，種植樹木的方法，如何保護樹木。成佛大道兩旁，有許多參天的大果櫟樹，雲杉、刺柏、白橋松及落羽杉等北美本土樹種，至少已經有一百年的樹齡了！

芝加哥佛光協會、英文分會、英文兒童佛學班的小菩蕯們在Kayli的指導下，攜手種下了菩提幼苗。本次活動的100棵白果櫟樹苗，全部由Kayli講師的公司Bartlett Tree Experts提供給參與者。佛堂前面的森林斜坡地，是原始的、未曾被破壞或污染的，是很好、很適合種植樹苗的地方。在Kayli老師的講解下，大家先幫小樹苗按摩、鬆根、然後挖土，再把樹苗種下，有助於樹苗的根向下擴張。祈望今日種下的樹苗，日後成為百年大樹，庇蔭眾生。

五歲的Amelia Nguyen第一次到佛堂，便要義工師姐教她如何禮拜諸佛，親近三寶。十七歲的印度裔青年Saulius Malik全程參與活動，非常歡喜，他認為佛教是最究竟的宗教。就讀兒童佛學班九歲的Emma Kanter表示，當她專注又放鬆的在風箏上塗上不同的顏色時，彷彿在禪畫中、也看見大自然的壯麗！

芝加哥協會秘書長王慧表示，感謝佛光會在佛堂舉辦各項活動，讓大眾多聞正法，親近善知識；在植樹的初體驗中，為環保盡一份心力，都覺得很有成就感。英文分會Trudie Kanter師姐感謝芝加哥英文分會，提供植樹活動，不僅讓大眾了解樹木可以維持地球的生態平衡，進而減緩氣候變化。

活動總幹事Lauren Pittelli帶領師兄師姐們忙著生火燒烤乳酪，準備素漢堡三明治及烤棉花糖點心。她表示地球母親也拿不定主意，四月不但寒冷近零度，居然還下起來冰雹，時風、時雨、時晴、時雪。即使是天氣上的無常，也抵擋不住大家的熱情，這麼多的大人和小孩在寒風細雨中，仍然這麼高興的放風箏，還一學就會這麼棒，覺得非常值得(人間社 李性銘、郭雲供稿 )。

英文分會會長Steve Haverkos親自負責素食燒烤，他表示希望大眾可以茹素...
英文分會會長Steve Haverkos親自負責素食燒烤，他表示希望大眾可以茹素護生。
芝加哥佛光協會理事們，攜手種下了菩提幼苗。
芝加哥佛光協會理事們，攜手種下了菩提幼苗。
爸爸媽媽陪伴小菩薩們一起動手彩繪風箏。
爸爸媽媽陪伴小菩薩們一起動手彩繪風箏。
年僅三歲的小菩薩，也歡喜一起參與協助發白果櫟樹苗給大眾。
年僅三歲的小菩薩，也歡喜一起參與協助發白果櫟樹苗給大眾。
「世界地球日」風箏彩繪，佛光人以及親朋好友們風雨無阻，歡喜參與。
「世界地球日」風箏彩繪，佛光人以及親朋好友們風雨無阻，歡喜參與。
五歲的Amelia Nguyen第一次到佛堂，便要義工師姐教她如何禮拜諸佛，親近...
五歲的Amelia Nguyen第一次到佛堂，便要義工師姐教她如何禮拜諸佛，親近三寶，還能自己放風箏。
樹藝專家Kayli Baumhover詳細說明種植樹木的方法，並與英文分會幹部一...
樹藝專家Kayli Baumhover詳細說明種植樹木的方法，並與英文分會幹部一同種下樹苗。
十七歲的印度裔青年Saulius Malik全程參與活動，非常歡喜，他認為佛教是...
十七歲的印度裔青年Saulius Malik全程參與活動，非常歡喜，他認為佛教是最究竟的宗教。
就讀兒童佛學班九歲的Emma Kanter表示，當她專注又放鬆的在風箏上塗上不同...
就讀兒童佛學班九歲的Emma Kanter表示，當她專注又放鬆的在風箏上塗上不同的顏色時，彷彿在禪畫中、也看見大自然的壯麗！
小菩薩們看著自己彩繪的風箏在風雪中，奮起飛揚，漫天飛舞。
小菩薩們看著自己彩繪的風箏在風雪中，奮起飛揚，漫天飛舞。
芝加哥佛光協會英文分會響應「世界地球日」，舉辦環保公益講座、愛心植樹及風箏彩繪戶...
芝加哥佛光協會英文分會響應「世界地球日」，舉辦環保公益講座、愛心植樹及風箏彩繪戶外活動。
Kayli講師就帶著大人小孩課外教學，實地勘察學習有關「樹的生物課」。
Kayli講師就帶著大人小孩課外教學，實地勘察學習有關「樹的生物課」。
大人和小孩在寒風細雨中放風箏，讓陰灰的天空，增添許多美麗的音符與彩虹。
大人和小孩在寒風細雨中放風箏，讓陰灰的天空，增添許多美麗的音符與彩虹。
英文兒童佛學班的小菩蕯們，先幫小樹苗按摩、鬆根、然後挖土，再把樹苗種下。
英文兒童佛學班的小菩蕯們，先幫小樹苗按摩、鬆根、然後挖土，再把樹苗種下。
芝加哥佛光山英文兒童佛學班的小菩薩們，在Kayli老師的指導下，在寺院種下人生第...
芝加哥佛光山英文兒童佛學班的小菩薩們，在Kayli老師的指導下，在寺院種下人生第一棵樹苗。

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