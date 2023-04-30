芝加哥首家農林業機械公司，AGT Industrial 提供您負擔得起的機器。

AGT Industrial提供農業、林業及建設用機械配置。

AGT Industrial是美國中西部大芝加哥 地區首家提供農業、林業及建設機械的公司。該公司成立的目的是讓從事這些行業或相關業務的人群，如農民、工人或家庭等，都能夠負擔得起經濟高效的機器。在過去，如果您不願意花費大量的資金尋找大型公司，是無法完成這個農林業建設任務的。然而，Agrotk Industrial提供的迷你挖掘機填補了這個缺陷，因為該公司的產品具有更高的效率、更易於控制、更舒適和更環保等特點。

AGT Industrial 公司成立於 2004 年，總部位於中國，為了更好地為客戶提供服務，該公司開辦了新的業務專線並於去年在大芝加哥地區，設置廠房倉庫，推動了美國全線林業、農業迷你小型机械工業，去年同步推出了-AGT Industrial這個網站，介紹該公司發展。

該公司的使命是讓每一個農夫和工人都能負擔得起產品，使用農業、林業和建設機械可以更加簡單和高效。其產品類別包括小型挖掘機、割草機、拖拉機、翻土機、、雨棚和遮蓋、發動機設置、配件和各類汽油推動機械等。

AGT Industrial 除了提供現貨，訂購銷售機械產品外，更希望擴大其業務範圍至批發私人經銷商銷售。該公司現有批發經銷商計劃擁有多種同類產品，更可以獲得數百種產品以外、專屬的客戶服務，以及具有定價包括各種多用途農林機械及裝置附件、挖掘機附件和拖拉機附件等，均適用於現有自動化、農業化和工業化機械經銷商。

AGT Industrial 為自動化、農業化和工業化機械領域的信賴品牌。該公司生產和銷售的產品，其品質卓越，並提供經銷商強大的客戶服務和可靠的零部配件供應。他們擁有快速增長的高價值，是經濟不景氣下的新投資 路線。

如果要成為AGT Industrial的經銷商，或訂購至一個集裝箱的機器。在獲得機器價格之前，AGT Industrial會有專人提供您計算集裝箱所需要數量及市場應用機械設備，及將根據您訂購的數量給出最好的價格。

AGT Industrial專業人士，善於計算集裝箱，幫助客戶最大限度地利用集裝箱空間計算運費 ，並提供 FOB、CIF、DDP 運費方式。如果合作商有自己的代理商，AGT Industrial可以將訂購的機器運送到客戶附近的港口。 又如果合作商不了解進口業務流程，AGT Industrial專業人士會幫助客戶完成報關申請，甚至將貨物直接送到客戶的門口。

AGT Industrial 公司的地址位於美國伊利諾伊州 芝加哥市的 6200 S Oak Park Ave，客戶可透過電子郵件 [email protected] 或致電石先生：1 -913-244-6269；1-773-927-8098 進行聯繫。如未能通過電話聯繫，客戶可以發送短信或電子郵件聯繫公司。若有產品問題，客戶可以提供機器的照片或視頻進行描述。如果需要配件，客戶可以在產品描述中下載零件清單並告知所需零件的 S/N 編號便可以。