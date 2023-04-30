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Hard Rock 娛樂中心　YouYu中餐部推出新菜單美食多多

本報芝加哥訊
Hard Rock Casino Youyu（有餘）中餐廳美食多多，歡迎光臨！
Hard Rock Casino Youyu（有餘）中餐廳美食多多，歡迎光臨！

地址位于 5400 W. 29th Ave., Gary, IN 46406.印第安納州北部的 Hard Rock Casino Northern Indiana 賭場內 YouYu Noodle Bar 中餐廳由知名總廚（Chef Chung)伍永聰大廚師主理，每天從中午12點開始至凌晨2點為大家提供令人垂涎的各種新鮮的亞洲風味美食。該娛樂中心YouYu 中餐廳菜單不斷推陳出新，菜式包括：精美點心類（蝦卷、豬肉燒賣、上海小籠包、紅油炒手、越南春卷和越南炸春卷），小炒類（官保雞、椒鹽有頭蝦、黑椒牛、牛柳粒、泰式炒河粉、星洲炒米、幹炒牛河、XO醬四季豆、揚州炒飯、炒飯、避風塘雞翅、四川辣子雞）以及各式湯粉、麵包括（越南粉、港式云呑麵、臺灣牛肉麵、韓國辣海鮮麵、燒鴨麵），還有燒鴨飯、叉燒飯、港式燒排骨、東江鹽焗雞、香茅豬扒和清蒸魚片）紅燒豆腐、炒芥蘭、炒菜心，以及各式飲品包括（越南咖啡、泰式冰茶、冰檸檬茶、熱茶、新鮮椰汁、芒果或荔枝凍飲、豆奶、汽水和瓶裝水）以及甜品等。

YouYu（有馀）中餐部是 Hard Rock Casino 的五家餐廳之一。總廚伍永聰表示， YouYu開放式的廚房，客人可以欣賞到廚師們制作美食的全過程，以及 Youyu 中餐部所有服務員提供的尊貴服務，大家還可在 YouYu 時尚的優美環境中享受美食。除 Youyu（有馀）中餐廳美食外，Hard Rock 還配備 Hard Rock Cafe,高档牛排屋，自助餐（fresh harvest）意大利Constant Grind Coffee，三明治西點。還有一個可容納1954人的大型高级表演劇場，堪稱六星級的博彩娛樂設施。該娛樂中心从精致的餐饮到精彩多元的娛樂項目都為賓客量身訂做！有得玩有得吃，是您休閑娛樂的好去處！

總投資3億美元的 Hard Rock Casino Northern Indiana坐落在密歇根湖岸边陸地上，是印州首家在陸上興建的大型博彩娛樂中心，是鎮上最好的博彩娛樂游戲中心。Hard Rock 娛樂中心擁有80多張桌面游戲，提供了玩家最親切的體驗。兩副牌的21點，擁有目前為止芝加哥最佳的游戲規則。100倍的骰子臺并提供$25000美元的限額。獨特風格的百家樂區有26張桌子，包括各項熱門的旁注（龍），玩家可自己捉牌體驗更高層次的博彩經歷！高額區提供8張21點桌子限額為$25000美元，輪盤提供每個號碼可投注高達 $1000美元。還有牌九、體育博彩和1400角子老虎機等博彩娛樂設施。

要了解更多關於亞裔社區的特殊設施服務，請致電Hard Rock Casino亞洲服務團隊。亞裔市場發展部總監 Jenny Moy（219）895-2452或發送電子郵件至 [email protected]。行政主持人邵建業(JJ)（219）895-2743或 [email protected]（通曉粵語/普通話）。執行主持人 Ly Voong（219）895-2762 或 [email protected]（通曉越南語、粵語/普通話）。執行主持人 Canh Nguyen，219-895-8312，[email protected]（通曉越南語）。有關Hard Rock International的更多信息，請訪問www.hardrock.com或shop.hardrock.com。

Hard Rock Casino fresh harvest 自助餐提供新鮮味美...
Hard Rock Casino fresh harvest 自助餐提供新鮮味美的中西佳餚。

越南 美食 亞裔

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