芝加哥市中心老四川旗艦店 七天營業，歡迎各界朋友前來品嘗正宗川菜

芝加哥市中心老四川旗艦店七天營業，歡迎各界朋友前來品嘗正宗川菜！

地址位於芝加哥 市中心520 N. Michigan Ave.，Chicago, IL的老四川餐飲集團的旗艦店，主打正宗川菜、北京 烤鴨，提升中餐檔次，展示中國美食 文化。老四川旗艦店的川菜大師們功底深厚，尤其擅長將北美地區的食材與中國四川原產地的調味料創新結合，通過一流的川菜烹飪技藝，推陳出新，創造美食經典。芝加哥市中心老四川餐廳2023再獲殊榮，入圍Time Out雜志“全美最佳中餐廳前15名”榜單，全美排名第九名。 該餐廳七天營業，周一至周四：11am - 9:30pm，周五、周六：11am - 10pm，周日：11am - 9:30pm，訂座電話：312- 595-0888，歡迎各界朋友前來品嘗正宗川菜！

市中心老四川位於芝加哥最繁華的密西根大道“輝煌一英里”黃金路段，是密西根大道唯一中餐廳。市中心老四川餐廳全體同仁將繼續努力，讓市中心密西根大道川菜飄香，弘揚中餐美食文化。

老四川（www.laoszechuanusa.com）由美中餐飲業聯合會（www.u-cra.com）主席川菜大師胡曉軍先生於1998年在芝加哥創辦，分布在芝加哥，華盛頓，明黎蘇達，休斯頓，康州等地設有近20家分店、加盟店。25年來殊榮不斷，如在2000年被芝加哥論壇報評為三把叉，為當時中餐廳最高獎項，在2009年被《美國中餐通迅》評為全美十佳中餐之一，2013年被美國主流雜志《travel & leisure 》評為全美中餐第一名，2015年被美國主流美食網站《the daily meal 》評為全美中餐第一名，同時也被《the daily meal 》評為全美第一take out, 2016年被time out 評為全美十佳中餐之一，2018年被美國主流媒體thrillist 評為全美最佳中餐廳，2019年被主流媒體the travel評為全美十佳中餐之一，2023年被time out 評為全美十佳中餐廳第九名，常年被CNN評選為伊州最佳中餐廳，連續七次上榜米其林Bib Gourmand 等，其中樟茶鴨等入選芝加哥最佳菜式，香辣仔雞等入選芝加哥地標菜，經常接受各大電視台如NBC, ABC, FOX, CCTV, WGN, check please及報紙雜志如芝加哥論壇報，芝加哥太陽報，芝加哥雜志，人民日報等的釆訪報道。