芝加哥市中心老四川旗艦店 七天營業，歡迎各界朋友前來品嘗正宗川菜

芝加哥市中心老四川旗艦店七天營業,歡迎各界朋友前來品嘗正宗川菜!

地址位於芝加哥 市中心520 N. Michigan Ave.,Chicago, IL的老四川餐飲集團的旗艦店,主打正宗川菜、北京 烤鴨,提升中餐檔次,展示中國美食 文化。老四川旗艦店的川菜大師們功底深厚,尤其擅長將北美地區的食材與中國四川原產地的調味料創新結合,通過一流的川菜烹飪技藝,推陳出新,創造美食經典。芝加哥市中心老四川餐廳2023再獲殊榮,入圍Time Out雜志“全美最佳中餐廳前15名”榜單,全美排名第九名。 該餐廳七天營業,周一至周四:11am - 9:30pm,周五、周六:11am - 10pm,周日:11am - 9:30pm,訂座電話:312- 595-0888,歡迎各界朋友前來品嘗正宗川菜!

市中心老四川位於芝加哥最繁華的密西根大道“輝煌一英里”黃金路段,是密西根大道唯一中餐廳。市中心老四川餐廳全體同仁將繼續努力,讓市中心密西根大道川菜飄香,弘揚中餐美食文化。

老四川(www.laoszechuanusa.com)由美中餐飲業聯合會(www.u-cra.com)主席川菜大師胡曉軍先生於1998年在芝加哥創辦,分布在芝加哥,華盛頓,明黎蘇達,休斯頓,康州等地設有近20家分店、加盟店。25年來殊榮不斷,如在2000年被芝加哥論壇報評為三把叉,為當時中餐廳最高獎項,在2009年被《美國中餐通迅》評為全美十佳中餐之一,2013年被美國主流雜志《travel & leisure 》評為全美中餐第一名,2015年被美國主流美食網站《the daily meal 》評為全美中餐第一名,同時也被《the daily meal 》評為全美第一take out, 2016年被time out 評為全美十佳中餐之一,2018年被美國主流媒體thrillist 評為全美最佳中餐廳,2019年被主流媒體the travel評為全美十佳中餐之一,2023年被time out 評為全美十佳中餐廳第九名,常年被CNN評選為伊州最佳中餐廳,連續七次上榜米其林Bib Gourmand 等,其中樟茶鴨等入選芝加哥最佳菜式,香辣仔雞等入選芝加哥地標菜,經常接受各大電視台如NBC, ABC, FOX, CCTV, WGN, check please及報紙雜志如芝加哥論壇報,芝加哥太陽報,芝加哥雜志,人民日報等的釆訪報道。