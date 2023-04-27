芝川普大樓地稅官司勝訴 可獲百萬退稅

芝加哥川普大樓將取得100萬的房地產退稅。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州上訴法院日前裁決，庫克 郡估值官辦公室(Cook County assessor's office)、庫克郡地產評估委員會(Cook County Board of Review)在2011年高估了川普 大樓的現值，因此川普與該大樓共同持有人，應獲得100萬元的房地產退稅，芝公校 系統(CPS)將因此案損失約54萬的地稅收入。

上訴法院三人小組24日駁回了庫克郡地產評估委員會的上訴，庫克郡財長辦公室對法院裁決表示，將開始準備為該大樓的酒店客房、商業公寓退還339筆地稅，總計約100萬元，這筆百萬退款，將從該大樓今年應向芝加哥市與其他八個政府機構繳納的財產稅中扣除，其中CPS公校將短少約54萬稅金收入，損失最大。

伊州地產稅上訴委員會(Illinois Property Tax Appeal Board)是在2021年6月發現庫克郡官員於2011年高估了川普大樓的商業部份價值。

法官寇蘭(Mary Ellen Coghlan)在13頁的裁決中寫著，根據庫克郡地產評估委員會及庫克郡州檢察官提出「沒有專家證詞支持川普大樓的價值估計」後，才做出有利於川普的決定。

州檢察官已經把新的裁決交給庫克郡地產評估委員會，該委員會對此裁決未發表回應；除非評估委員會接著向伊州最高法院提出上訴，否則這場漫長的稅務官司將告一段落。

川普一開始聘請了目前涉及貪腐案的芝14區區長柏克(Edward M. Burke)擔任律師，柏克的律師事務所指出，川普大樓沿著芝加哥河畔的零售空間不具價值，店面空間從未被使用，因此不應該徵稅。

柏克在過去10多年間，曾為川普贏得超過1400萬的稅收減免，不過兩人的合作關係在2018年結束，當時柏克說，是因為跟川普有「不可協調的分歧」，柏克所在的14區有大批西語裔居民，他們對川普政策有很大反感。

柏克是芝市議會在位最久的區長，不過他下個月任期結束時將退休，柏克目前因為敲詐勒索罪預計在11月受審，他面臨的指控包括利用一些市府對商家的服務，來威脅公司行號雇用其律所處理地產上訴案件。、