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黃基禎芝城演說 聚焦網路安全與美中台關係

芝加哥訊
黃基禎(左五)應邀到芝加哥演講。(主辦方提供)
黃基禎(左五)應邀到芝加哥演講。(主辦方提供)

芝加哥台灣同鄉聯誼會、全美台灣同鄉聯誼會、中西部政治大學校友會、中西部中原大學校友會，日前聯合在芝加哥華僑文教服務中心舉辦「兩岸網路安全環境」座談會，由黄基禎博士談網路安全、兩岸的網路環境、未來的發展趨勢，同時分析了美中台三邊關係。

芝加哥華僑文教服務中心主任蔡季潁，副主任黃士聰均參與了活動，全美台灣同鄉聯誼會總會長徐曙明、芝加哥台灣同鄉聯誼會李曼宜陸續致詞歡迎黃基禎到訪，中西部中原大學校友會長賴志鴻、中西部政治大學校友會長介文涓也出席了講座。

黃基禎是中正理工學院工程科78年班、國防管理學院行政管理正規班83年班、北卡資訊研究碩士、英國新堡大學政治學博士，其經歷豐富，他2018/2019年曾在加州大學伯克利分校東亞研究所(IEAS)擔任研究學者，並在台灣國防大學擔任兼職副教授。目前則為他是阿聯酋拉布丹學院的副教授。

他近期主要研究美國、中國和台灣之間的關係，尤其聚焦社交媒體和網絡空間對政治領域的影響。他在演講中，闡釋網絡空間名稱的來源，講解網絡安全的三大區域；以及犯罪，戰爭，恐怖份子的網路功用，也分析了如何識別病毒攻擊，駭客入侵等網絡戰面紗，此外，也談及台灣面臨網路攻擊的機率及風險。

黃基禎也分析了海峽兩岸戰略環境及差距，及提升台灣戰略價值，還有兩岸的網路環境及對未來發展趨勢 。他深入淺出的演說，獲得熱烈迴響。

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