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芝捷運、公車載客率低迷 衝擊市區經濟

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥公車載客量遲遲未能恢復。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥公車載客量遲遲未能恢復。(特派員黃惠玲／攝影)

新冠疫情對於各行業的發展影響逐漸減弱，但芝加哥捷運、公車的載客率卻遲遲沒有明顯改善，根據統計，芝加哥運輸局(CTA)今年2月的搭乘率僅達到疫情前2019年同期的56%，專家指出，主要因素包括搭乘安全與乘客行為失序，加上班次延誤頻頻等，如CTA仍無法拉提搭乘率，將成為推動市區住宅發展與經濟成長的阻力。

為了挽救流失的乘客，CTA積極改善各項服務，去年芝加哥捷運的犯罪率已經有所下降，但仍遠高於疫情前的水平，然而CTA的捷運與公車運作人力短缺未獲改善，加上財務陷入困境，還有不少乘客因為通勤與生活方式改變不再搭乘公共運輸工具，都導致2月份的CTA客流量，僅達疫前56％的困境。

公共交通是芝加哥與周邊地區的主要經濟驅動力，區域交通管理局(Regional Transportation Authority)估計，該區三家公共交通機構於2022年為該地區帶來高達172億元的經濟效益，包括直接支出、經濟影響、生產力等的提高。

芝加哥商會(Chicago Chamber of Commerce)負責政府關係與戰略的副會長提茲(Brad Tietz)說，商會很關切公共交通狀況，因為這關係著居民進入環區(Loop)的意願，如果使用情況不佳，意味著這個商圈的稅收將因此減少，依賴人流的小商家的生存也會遭遇挑戰。

此外，提茲說，可靠的公共交通系統，也可讓雇主能夠向遠距上班的員工招手「回到辦公室吧」。

一位在環區老郵局大樓上班的通勤族杜林(Delaney Doolin)說，她的雇主要求員工每周到辦公室兩天，但她必須搭乘藍線捷運從Damen站上車「是個挑戰」，有時她要搭捷運時，不是錯過火車就是車上人太擠而趕不上上班時間，每個班次至少間隔10分鐘，對於上班族來說班次太少。

CTA對此也採取了因應措施，在藍線最多乘客路段加開了班次，並提供繁忙車站的實時視頻，讓通勤者可以監控擁擠情況，杜林說，她的確發現情況有所改善。

芝加哥捷運載客量一直沒有恢復到疫前搭乘水平。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥捷運載客量一直沒有恢復到疫前搭乘水平。(特派員黃惠玲／攝影)

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