鎖定萬能鑰匙作案 芝郵差搶案飆升 3年增2倍

芝警局公布歹徒使用萬能鑰匙，打開郵箱竊取郵件的作案照片。(YouTube截圖)

搶劫郵差已經成為一個日益嚴重的問題，過去三年間，郵差搶案增加了兩倍，全國郵差協會(National Association of Letter Carriers)芝加哥 分會主席佛斯特(Elise Foster)說，芝加哥地區的郵差在工作頭幾天就遭搶的案例頻傳，他指出，郵差身上的萬能郵箱鑰匙(master keys)是歹徒作案目標。

佛斯特解釋，這種鑰匙是郵局配給郵差，使其在所服務的郵遞區號內可用該鑰匙可打開所有上鎖的郵箱，包括公寓單位、戶外藍色郵筒等，歹徒搶了該把鑰匙後，即可任意竊取郵件，將郵件內支票洗掉或重寫，或將此鑰匙出售給其他罪犯。

全國郵差協會芝加哥分會表示，芝城地區郵差劫案過去三年激增，歹徒作案目標鎖定郵箱萬能鑰匙。(YouTube截圖)

佛斯特24日表示，「我們每天都會接到搶劫發生的電話，聽著郵差們談論他們的經歷真的很可怕」，他說，必須改善目前的郵政服務，他提議美國郵政 總局更換郵箱的萬能鑰匙，即所謂的「箭頭鑰匙」(arrow keys)，減少郵差因為這些鑰匙被鎖定搶劫。

佛斯特上周到華府向伊州國會參議員 德賓(Dick Durbin)尋求協助，希望他能加大力度向美國郵政總局施壓，採取更多行動保護郵差。

根據美國郵政檢查局(U.S. Postal Inspection Service)去年11月公布的數據，全美的郵差搶案，從2017年的67起，增加到去年的250宗，根據紀錄，芝加哥的郵差搶劫案也大幅增加，2017年時僅有9宗，2022年已經增加到至少23起。

本月稍早，芝加哥警局發布了一項警訊指出，今年3、4月份，有三人一組戴著滑雪面罩的男性，在大學村(University Village)到羅傑斯公園(Rogers Park)間，連續持槍搶劫了12名郵差。

德賓24日也發信給郵政總局局長德喬伊(Louis DeJoy)，表達他對郵政部門犯罪率上升的不滿，德賓說，由於這種犯罪趨勢升高，導致郵政人員數降到歷史最低水平，危及了郵政服務的可靠性，尤其許多民眾必須仰賴此服務來收發社會保險及藥物處方，德賓因此提出三項方案要求郵政總局改善：

宣導聯邦刑事法規，阻止罪犯以郵差為目標：

德賓也致信司法部部長加蘭德(Merrick Garland)，要求他加大對這些罪行的起訴力度，目前搶劫郵差的刑期約10到25年不等。

升級郵政總局的萬能鑰匙，減少犯罪動機：

這類鑰匙已經使用了幾十年，是時候該更新了。

恢復針對郵差的犯罪警報系統：

德賓說，這項系統在2011年無故取消，希望能夠重新啟用。

美國郵政總局對此表示，會檢視參議員提出的憂慮並予以回應，總局也提到，正在強化藍色郵筒與箭頭鑰匙的安全性，同時也會落實「變更地址必須雙重認證」的措施。