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眼睛發癢染新冠？芝衛生局長：仍待確定

特派員黃惠玲／芝加哥報導
專家指出，新冠新變異株XBB.1.16可造成患者出現結膜炎。（Getty Images）
專家指出，新冠新變異株XBB.1.16可造成患者出現結膜炎。（Getty Images）

一種新的新冠病毒(COVID-19)變異株開始在美國傳播，且可能是導致出現結膜炎相關症狀：眼睛發癢或泛紅(pink eye)，不過，芝加哥衛生局局長亞瓦迪25日表示，新的新冠變體是否為上述症狀的來源，仍存在一些不確定性。

世界衛生組織(World Health Organization)公布新的變異株為Omicron最新亞型病毒株XBB.1.16。這種又稱為「大角星」(Arcturus)的變異株，已經有20多個國家報導病例，其中印度等國家的病例有增加情形，根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，這個新變異在美國約占了9.6%的病例。

印度官員表示，這種變異引發類似典型感冒的症狀，而潛在的新症狀是結膜炎，它會導致眼睛發紅、發癢。

亞瓦迪對此表示，「我不知道是否新的變異會導致眼睛發紅、發癢」，因為每年這個時候，本來就有很多眼睛發紅、發癢的情況。她說，雖然有些人可能是因為季節性過敏，但亞瓦迪建議「如有懷疑，就做個新冠檢測」，她說，整體而言仍是Omicron的變異，如果接種了最新的新冠疫苗，還是能有效防範感染或病重。

亞瓦迪說，沒有任何證據表明這個新的變異會導致更嚴重的症狀，或增加住院人數，「這也證明了接種疫苗的重要性」。

根據馬友診所(Mayo Clinic)報告，新的變異株的感染性較高，但總的來說往往不會造成嚴重疾病，這可能是疫苗接種率較高、感染過的免疫率較高以及最新變種致病性較低的結果。

包括芝加哥在內的美國地區，新冠的病例比率仍然偏低，但專家建議繼續採取適當防範措施，例如經常洗手、在出現症狀時進行新冠檢測。

疫苗 檢測 印度

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