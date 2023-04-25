芝候任市長幕僚長：「青少年占領」不會重演

才離開芝加哥OEMC負責人職位的古迪斯，被芝加哥候任市長強森請回市府擔任幕僚長。(OEMC臉書)

芝加哥 候任市長強森(Brandon Johnson)最新任命的幕僚長古迪斯(Rich Guidice)表示，他已經做出戰略與後勤方面的調整，確保芝加哥市中心的「青少年占領」(Teen Takeover)引發的騷亂不再重演。

古迪斯原本擔任芝加哥緊急管理與傳播辦公室(Office of Emergency Management and Communication)的負責人，他多年來一直主導大型活動的公共安全工作，包括萬人演唱會Lollapalooza、芝加哥馬拉松、2012年北約峰會、慶祝芝加哥小熊隊、白襪隊、黑鷹隊奪冠遊行與大型集會。他也是強森當選後，第一個的公布的市政團隊領導人。

在芝城 前個周末連續發生三場青少年聚眾鬧事案件後，古迪斯曾批評芝警局的拙劣表現「無法接受」，但也為警察 緩頰表示，「我們收到了一些關於實際情況的最新信息，加上4月中旬溫度大幅高出往年同期，種種因素，才會導致騷亂發生。

他表示，現在警局已經做好準備，也增加了便衣警察，經過協調安排後的市中心警力配置，就不會再次發生警察沒有即時處理類似事件的狀況。

在剛結束的周末，許多民眾、遊客都可以發現市區警力倍增，幾乎每個街區都有警車與警察巡邏，加上氣溫驟降，因此沒有任何聚眾滋事案件傳出。

古迪斯也將負責明年8月在芝加哥舉行的全國民主黨代表大會的維安工作，他承認，市中心的混亂造成的一連串負面評價，很可能會嚇跑民主黨大會的代表，「我期待大會到芝城，也期待參與計畫、確保與會者以及所有民眾的安全」，他說很清楚接下的挑戰，也會做好萬全規畫與準備。

強森將在5月15日宣誓就職，而他上任兩周後就是國殤日連假，一般這幾天假期也是芝加哥傳統夏季暴力激增的開始，古迪斯說，會與市府相關人員盡快討論相關對策。