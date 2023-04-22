慶祝多元文化團結 密西根APAPA舉辦畫展

嘉賓為畫展開幕剪綵。(主辦方提供)

亞太裔公共事務聯盟密西根分會(APAPA)為慶祝多元文化及團結和諧，從以色列 邀請了世界聞名的壁畫家所羅門·索薩(Solomon Souza)和西花田市的猶太 藝廊JaniceCharach Gallery聯合舉辦畫展，主題是「從以色列到底特律」，這項展覽將持續到5月10日。

壁畫家所羅門·索薩(Solomon Souza)作畫情形。(主辦方提供)

APAPA執行長Henry Chang、APAPA密西根會長李杰夫、財務長金恩夏、董事蔣序龍、陳伶伃及西花田市的市長卡普蘭(Steve Kaplan)、Hazel Park的法官Brian Hartwell，以及Madison Heights市長暨婦女會主席Roslyn Grafstein，均到場參與了剪綵開幕。大底特律猶太聯合會的會長Yiftah Leket也出席了儀式。

APAPA 密西根副會長G.B. Thimotheose說，藝術的確有種魔力將大家齊聚一起，索薩本身就是多元文化的體現，他經歷印度 、以色列、歐洲等多元文化的薰陶，加上藝術天賦及開闊的世界觀，壁畫裡藝術人物及主題展現多層次的文化深度。

本次展覽的20件藝術作品在奔放的色彩底下深藏聖經的故事，除了藝術的美感，還有歷史文化的反思。索薩特別還在一幅壁畫的末端，邀請公眾一起創作。

Janice Charach畫廊開放時間：周日至周四上午11時至下午4時，地址：6600 W. Maple Road. West Bloomfield, MI, 48322，詳情可查詢：www.facebook.com/apapamichigan。