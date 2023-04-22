我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

年收入至少4.4萬元 才算芝加哥中產階級

特派員黃惠玲／芝加哥報導

近日一份研究指出，要在芝加哥市成為中產階級，收入須在4萬4606元到13萬3152元之間。芝市的中產階級收入標準，在全國大城市中排名第50位，而該市家庭收入的中位數為6萬6576元。

這份報告「2023全美大城市中產階級研究」(What It Takes to Be Middle Class in America's Largest Cities – 2023 Study)是由消費金融網站SmartAsset發布，主要使用聯邦人口普查局2021年的數據，以丕優研究中心(Pew Research Center)對於中產階級的定義，即收入落在中位數的三分之二到兩倍之間的家庭，分析了全美百大城市，以及50個州中產階級工資範圍的高低端。

伊州的家庭收入中位數為7萬2205元，中產階級的收入從4萬8377元到14萬4410元不等。

其他中西部城市中，明尼亞波利斯(Minneapolis)排名全國第41位，印第安納拿波利斯(Indianapolis)排名70，聖路易(St. Louis)排名第90位，密爾瓦基第93名，底特律排名99。

在全國範圍內，一家三口的工資約在5.2萬到15.6萬元間，密西西比州的中產階級薪資門檻最低，為3萬2640元，西維吉尼亞州(3萬4336元)、路易斯安那州(3萬4898元)緊跟在後。

專家也提出對中產階級收入族群的三項理財建議：

重新評估住房成本：

人口普查局稱，將收入的三成用於房租、房貸以及其他住房支出的家庭，就已經屬於「住房成本有負擔」，假使目前你的情況超過了上述比率，建議重新考慮減低住房開銷。

考慮推遲退休年齡：

即將退休的中等收入者，可能可以考慮延遲幾年再退出職場，推遲退休到70歲，意味著所支領的社會福利將達到最大值，同時也多了幾年可以儲蓄的時間，當然並非每個人都有能力繼續工作到70歲，但如果擔心退休後錢用光，延後離開職場也是一種選擇。

與專家合作理財：

財務顧問不是只服務超級富豪，有許多理財顧問也為中產階級提供服務，幫助買房、規畫退休或進行大學儲蓄。

退休 西維吉尼亞州 人口普查

上一則

慶祝多元文化團結 密西根APAPA舉辦畫展

下一則

德州部分十字路口 允許紅燈左轉

延伸閱讀

冷鋒報到 芝城周末降溫至冰點

冷鋒報到 芝城周末降溫至冰點
亞城中產階級 收入4.9萬至14.8萬

亞城中產階級 收入4.9萬至14.8萬
強森訪伊州議會 聚焦經費增撥 重申公共安全為要務

強森訪伊州議會 聚焦經費增撥 重申公共安全為要務
庫克郡警訊 北河畔商場周末或有騷亂

庫克郡警訊 北河畔商場周末或有騷亂
華人互助會年會 黃凱煥、江珍妮獲獎

華人互助會年會 黃凱煥、江珍妮獲獎
主流學校參訪芝加哥僑教中心 體驗台灣文化

主流學校參訪芝加哥僑教中心 體驗台灣文化

熱門新聞

網傳社安退休金一次撥發4555元。（KHOU電視台）

網傳：社安退休金一次撥發4555元　媒體找出答案

2023-04-20 18:36
在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

芝華人廚師誤食大麻軟糖全身發軟 以為心臟病發送醫

2023-04-14 11:54
17日一早芝城大雪紛飛。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥天氣大變臉 才破80年高溫紀錄 今下大雪

2023-04-17 11:11
青少年聚眾在芝市密西根大道騷擾行經車輛。。(abc7youbue截圖)

天氣轉暖 槍聲頻傳 芝血腥周末再現 35中槍8死

2023-04-17 11:59
卡斯楚縣一個用多層格欄養牛的室內牧場發生大爆炸並引發大火。(Castro County縣警局)

德州養牛場爆炸 燒死1萬8000頭牛 1女員工性命垂危

2023-04-14 02:00
Benadryl是坊間常見的非處方過敏藥。(amazon網站截圖)

抖音Benadryl挑戰致命 俄州少年吞過敏藥體驗幻覺死亡

2023-04-20 10:08

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物
神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則

神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則
今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險
郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁
快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母

快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母