年收入至少4.4萬元 才算芝加哥中產階級

近日一份研究指出,要在芝加哥市成為中產階級,收入須在4萬4606元到13萬3152元之間。芝市的中產階級收入標準,在全國大城市中排名第50位,而該市家庭收入的中位數為6萬6576元。

這份報告「2023全美大城市中產階級研究」(What It Takes to Be Middle Class in America's Largest Cities – 2023 Study)是由消費金融網站SmartAsset發布,主要使用聯邦人口普查 局2021年的數據,以丕優研究中心(Pew Research Center)對於中產階級的定義,即收入落在中位數的三分之二到兩倍之間的家庭,分析了全美百大城市,以及50個州中產階級工資範圍的高低端。

伊州的家庭收入中位數為7萬2205元,中產階級的收入從4萬8377元到14萬4410元不等。

其他中西部城市中,明尼亞波利斯(Minneapolis)排名全國第41位,印第安納拿波利斯(Indianapolis)排名70,聖路易(St. Louis)排名第90位,密爾瓦基第93名,底特律排名99。

在全國範圍內,一家三口的工資約在5.2萬到15.6萬元間,密西西比州的中產階級薪資門檻最低,為3萬2640元,西維吉尼亞州 (3萬4336元)、路易斯安那州(3萬4898元)緊跟在後。

專家也提出對中產階級收入族群的三項理財建議:

重新評估住房成本:

人口普查局稱,將收入的三成用於房租、房貸以及其他住房支出的家庭,就已經屬於「住房成本有負擔」,假使目前你的情況超過了上述比率,建議重新考慮減低住房開銷。

考慮推遲退休 年齡:

即將退休的中等收入者,可能可以考慮延遲幾年再退出職場,推遲退休到70歲,意味著所支領的社會福利將達到最大值,同時也多了幾年可以儲蓄的時間,當然並非每個人都有能力繼續工作到70歲,但如果擔心退休後錢用光,延後離開職場也是一種選擇。

與專家合作理財:

財務顧問不是只服務超級富豪,有許多理財顧問也為中產階級提供服務,幫助買房、規畫退休或進行大學儲蓄。