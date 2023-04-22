年收入至少4.4萬元 才算芝加哥中產階級

近日一份研究指出，要在芝加哥市成為中產階級，收入須在4萬4606元到13萬3152元之間。芝市的中產階級收入標準，在全國大城市中排名第50位，而該市家庭收入的中位數為6萬6576元。

這份報告「2023全美大城市中產階級研究」(What It Takes to Be Middle Class in America's Largest Cities – 2023 Study)是由消費金融網站SmartAsset發布，主要使用聯邦人口普查 局2021年的數據，以丕優研究中心(Pew Research Center)對於中產階級的定義，即收入落在中位數的三分之二到兩倍之間的家庭，分析了全美百大城市，以及50個州中產階級工資範圍的高低端。

伊州的家庭收入中位數為7萬2205元，中產階級的收入從4萬8377元到14萬4410元不等。

其他中西部城市中，明尼亞波利斯(Minneapolis)排名全國第41位，印第安納拿波利斯(Indianapolis)排名70，聖路易(St. Louis)排名第90位，密爾瓦基第93名，底特律排名99。

在全國範圍內，一家三口的工資約在5.2萬到15.6萬元間，密西西比州的中產階級薪資門檻最低，為3萬2640元，西維吉尼亞州 (3萬4336元)、路易斯安那州(3萬4898元)緊跟在後。

專家也提出對中產階級收入族群的三項理財建議：

重新評估住房成本：

人口普查局稱，將收入的三成用於房租、房貸以及其他住房支出的家庭，就已經屬於「住房成本有負擔」，假使目前你的情況超過了上述比率，建議重新考慮減低住房開銷。

考慮推遲退休 年齡：

即將退休的中等收入者，可能可以考慮延遲幾年再退出職場，推遲退休到70歲，意味著所支領的社會福利將達到最大值，同時也多了幾年可以儲蓄的時間，當然並非每個人都有能力繼續工作到70歲，但如果擔心退休後錢用光，延後離開職場也是一種選擇。

與專家合作理財：

財務顧問不是只服務超級富豪，有許多理財顧問也為中產階級提供服務，幫助買房、規畫退休或進行大學儲蓄。