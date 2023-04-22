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伊州房市銷量減 價格續上揚 芝市3月中位價33.4萬

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市以及全伊州的房屋出售物件有限，導致銷售數量下降，但房價仍維持穩定。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市以及全伊州的房屋出售物件有限，導致銷售數量下降，但房價仍維持穩定。(特派員黃惠玲／攝影)

房地產專家表示，伊利諾州的房地產市場正從新冠疫情期間的房市熱潮中繼續降溫，其中房屋銷售數量持續大幅減少，價格與去年第一季比則相對穩定。不過，根據伊州房產經紀協會(Illinois Realtors Association)數據，無論是芝加哥都會區還是整個伊州，房價從2月份開始上揚，且漲勢延續到3月份。

伊州房產經紀協會指出，截至3月份，芝加哥市的房屋中位價格為33.4萬元，高於2月份的31.25萬；芝加哥都會區的3月份房價中位為31萬，比2月份的29萬增加2萬元；全伊州的3月份中位房價為25.9萬，也比2月份的24萬元高。

芝市以及全伊州房屋出售物件有限，導致銷售數量下降，但房價仍維持穩定。(特派員黃惠...
芝市以及全伊州房屋出售物件有限，導致銷售數量下降，但房價仍維持穩定。(特派員黃惠玲／攝影)

房地產專家說，今年2月房市開始了季節性反彈，比往年的時間點提早，隨著春季到來，房屋銷售量與銷售價格中位數，預計還會繼續上升。春季通常是房產交易數量，從緩慢冬季後開始回升的時間點。

芝加哥伊利諾大學(UIC)的房地產系主任麥克米倫(Daniel McMillen)表示，「我們的預測是，一直到7月份房價都還會上漲，但漲幅會比去年低，估計下一季的房屋銷售數量與速度，都會比去年同期高。」

芝市郊區的趨勢與芝加哥、伊州的走向既有相同也有相異之處。根據主街房產經紀組織(Mainstreet Organization of Realtors)數據，2023年第一季的房屋銷售量與去年同期相比大幅下降，賣家對要不要掛牌出售房屋猶豫不決，因為他們會擔心售屋後要在買其他房子時，原本的低利率房屋貸款將被迫換成更高的房屋貸款利率。

主街房產經紀組織集合了杜佩琪郡(DuPage County)、湖郡(Lake County)以及庫克郡西部與南部郊區的房屋仲介協會，這些地區的房仲說，許多賣家都是因為不願意以「低房貸利率換成高房貸利率」而惜售房屋，從而造成嚴重的上市物件短缺。

芝郊區3月份的獨棟住宅中位售價上升了0.6%，創下今年以來的首次同比增長，而公寓與連棟房屋的住宅銷售中價，今年與去年同期均仍處高位，平均每月漲幅在7%至12％間。

主街房仲組織主席波落維茲(Debbie Pawlowicz)表示，獨棟與連棟房屋的價格增幅有所差異，主要包括兩因素，首先是「連棟屋的價格更低」，再來因為嬰兒潮已經超越千禧世代，成為全國最大的購屋族群，而嬰兒潮傾向購買連棟屋。

貸款利率波動也是影響房市活絡的關鍵，根據房地美(Freddie Mac)報告，從2月第二周起，30年固定利率已經連續五周上升，房貸利率已經逼近7％，不過，仍比去年11月10的峰值7.08%低，而從3月份開始，房貸利率出現下降，到4月20日時，30年固定利率平均為6.39%。

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