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AllCare牙齒矯正中心5/19舉辦母親節 SPARK 隱形矯正推廣活動

本報芝加哥訊
AllCare牙齒矯正中心5/19舉辦母親節 SPARK 隱形矯正推廣活動。
AllCare牙齒矯正中心5/19舉辦母親節 SPARK 隱形矯正推廣活動。

AllCare牙齒矯正中心將于2023年5月19日（星期五）舉辦一年一度的母親節開放日活動。屆時 AllCare 牙齒矯正中心將全天為有興趣通過牙齒矯正改善牙齒咬合、提高顏值和自信的各界人士（包括成人、青少年及兒童）提供免費牙齒矯正咨詢，解答大家對何時適合進行牙齒矯正治療、選用什么類型的矯正器、各種矯正器的優缺點等方面的疑問。

所有參與者均可獲得與牙齒矯正博士一對一的咨詢、3D口腔素描及評估、精美牙齒護理紀念品、專業牙齒美白套裝抽獎券、$300治療代金券。名額有限，先到先得！歡迎芝加哥及附近地區的朋友們踴躍報名參加！

AllCare牙齒矯正中心預約電話：312-804-8304，電子郵件：[email protected]，網址：www.AllCareOrthodonticCenter.com，診所地址：842 W 31st Street, Chicago, IL 60608，歡迎關注我們FaceBook, Instagram及小紅書賬號

 

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