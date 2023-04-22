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芝加哥華人第四屆協和星光杯乒乓球賽2023年7月8日舉行，歡迎愛好者報名參加

本報芝加哥訊
出席新聞發佈會賓主合照。
出席新聞發佈會賓主合照。

由美國華人海外交流協會、芝加哥五邑同鄉會、芝加哥乒乓球俱樂部聯合舉辦，協和鋁塑門窗公司，星光酒家，美亞健康協會協辦的芝加哥華人第四屆“協和星光杯”乒乓球賽將於2023年7月8日舉行，為此，主辦單位日前在南華埠星光酒家舉辦了新聞發布會，歡迎乒乓球愛好者報名參加。中國駐芝加哥總領館僑務組長張軍鵬、曹潔領事，贊助商家芝加哥協和門窗總裁梁安、星光酒家老闆余永渠，聯豐集團董事長倪舉凌、華聯會理事長鄭徵、老四川集團總裁胡曉軍、芝加哥開平同鄉會會長馮秀蘭、芝加哥人民藝術團團長劉曄以及芝加哥乒乓球俱樂部會長麥陽等 出席了新聞發布會并致辭，預祝賽事圓滿成功。

美國華人海外交流協會會長方燕輝在會中對出席新聞發布會來賓表示衷心感謝！方燕輝聲，本屆“協和星光杯”乒乓球賽將於7月8日在位於芝加哥華人乒乓球俱樂部（3801 S Ashland Ave., Chicago, IL 60609）舉行。他特別感謝本次的賽事得到中國駐芝加哥總領事館，大芝加哥地區華僑華人聯合會，芝加哥協和鋁塑門窗公司，星光酒家，美亞健康協會、聯豐集團、老四川、香港超市、亞洲車行，大可以燒臘，榕城爐具、開平同鄉會、新會同鄉會、人藝等贊助商家的大力支持，使得籌備工作順利完滿，他也感謝所有會員的共同努力。

僑務組長張軍鵬代表總領館致辭，對這次疫情后舉辦的首場乒乓球賽的恢復表示熱烈祝賀！張組長聲稱，乒乓球是中國的“國球”，也是我們廣大海內外中華兒女最喜愛的大眾運動之一。乒乓球對中美關系來說更是具有非常獨特而重要的意義。52 年前中美開展的“乒乓外交”，以小球推動大球，拉開了中美關系正常化的序幕，改變了國際政治格局走向，成為一段名垂青史的佳話。張組長讚揚主辦單位舉辦的乒乓球賽，為芝加哥地區的乒乓球愛好者們搭建起一個強身健體、切磋球技、增進友誼的交流平台，豐富了華人社區的文體生活，促進了僑社的團結和諧發展。他也希望此次比賽能夠吸引更多其他族裔的乒乓球愛好者參賽，進一步促進華人社區與各族裔社區朋友的友好交流。

連續四年贊助乒乓球賽的協和門窗總裁梁安致辭表示，公司將對芝加哥華人乒乓球賽第四屆「協和星光杯」比賽繼續給予大力的支持和贊助，并預祝比賽圓滿成功。華聯會理事長鄭徵致辭時稱，乒乓球在中國素有“國球”的美譽，是一項廣受歡迎的全民性體育運動，數十年來中國的乒乓球選手們在世界各地贏得了不少比賽冠軍，為祖國爭光，希望這樣有意義的比賽活動繼續發揚光大。包括聯豐集團董事長倪舉凌、老四川總裁胡曉軍、人藝團長劉曄、開平同鄉會會長馮秀蘭、乒乓球俱樂部會長麥陽等分別致辭預祝乒乓球賽完滿成功。

芝加哥華人乒乓球賽統籌周兆禧向大家詳盡介紹了本次賽事的細則，比賽分兩組進行，公開組（男、女18歲上），混合組（男60歲以上，女18歲以上），每人只可以參加其中一組，同一參賽者不能同時參加兩組比賽，參賽者必須遵守比賽規則和簽署免責協議，每位報名費10元。

此次賽事分設冠軍、亞軍、季軍、殿軍四個級別的獎項，分別給予獎金500元，300元，200元，100元及錦旗一面的獎勵。主辦球賽的宗旨是希望能夠帶動更多社區民眾積極參與到乒乓球運動中，體驗乒乓球的獨特魅力，吸引更多乒乓球愛好者報名參與互動，歡迎喜愛乒乓球運動的各界朋友踴躍報名參加，報名截止日期：2023年6月25日。。

詳情請聯絡：莫志軒312-636-1919，麥陽 312-927-2535、麥健奕 630-776-0392、周兆禧630-247-5639，方燕輝 773-837-9021，馮權 773-780-1288.索取報名表格地址：芝加哥華人乒乓球俱樂部，3801 S Ashland Ave. Chicago ILL. 60609 星光酒家（211 W. 22nd Place. Chicago,IL 60616）或下載表格。聯系郵箱：[email protected] yahoo.com

贊助商家老四川集團總裁胡曉軍致辭。
贊助商家老四川集團總裁胡曉軍致辭。
贊助團體藝團長劉曄致辭。
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贊助商家聯豐集團董事長倪舉凌致辭。
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贊助商家芝加哥協和門窗總裁梁安致辭。
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出席新聞發佈會賓主合照。
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芝加哥乒乓球俱樂部會長麥陽致辭。
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華聯會理事長鄭徵致辭。
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芝加哥華人乒乓球賽統籌周兆禧致辭。
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芝加哥華人第四屆協和星光杯乒乓球賽將於2023年7月8日舉行，歡迎愛好者報名參加...
芝加哥華人第四屆協和星光杯乒乓球賽將於2023年7月8日舉行，歡迎愛好者報名參加。
美國華人海外交流協會會長方燕輝致辭
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贊助團體開平同鄉會會長馮秀蘭致辭。
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