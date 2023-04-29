中國好聲音 芝加哥賽區海選火熱進行中

中國好聲音芝加哥賽區海選火熱進行中。

由燦星製作等機構主辦的中國好聲音芝加哥 賽區首場初賽日前在中國城 Theme House 隆重舉辦，30位來自美國中西部地區的選手輪番登台競技，角逐復賽資格。據賽事協辦方、芝加哥站評委王一介紹，賽制分為初選、復賽、決賽，總共3輪，最終排名前20的選手，將參加在拉斯維加斯舉辦的全美總決賽。首場初賽還得到了芝加哥有機飲品甜品店TE'AMO的大力支持，Theme House提供賽事場地支持。

在賽制設計上，每一輪均有三位專業評委老師做出評判，同時綜合人氣比拼結果，確定晉級選手。現場評委會根據選手唱功、台風等綜合表現，給出晉級、淘汰、待定三種評分結果。其中，若三位評委一致舉牌通過，選手直接晉級復賽；若兩位評委舉牌通過，則選手進入待定區，隨后根據人氣排名判定是否晉級下一輪；若只有一位評委或沒有評委舉牌通過，則該選手直接淘汰。

線上人氣平台將在比賽開始前5-7天上線，選手可以將投票 鏈接群發親友獲得人氣支持，每個獨立ID號可以免費投票5次，系統將實時顯示排名。人氣排在前50%的選手，可以從待定區進入晉級區。由此可見，評委不是決定選手晉級的唯一因素，大眾的支持也很重要。

首場初賽，30位選手大部分來自芝加哥地區，也有從密歇根州等地過來參賽的選手。選手們的職業、背景也不相同，有留學生 、普通上班族

等。其中，還有18歲以下的小朋友參加。據介紹，凡年滿11歲的選手即可參賽，但未成年人不參與評分晉級，主辦方將提供表演機會和“優秀小歌手”榮譽證書。此次比賽，不少選手展現出了不俗的實力，獲得了三位評委的一致青睞，直接晉級。