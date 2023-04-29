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伊州州務卿亞裔事務顧問委員會 5/18主辦現場換駕照服務

本報芝加哥訊

由州務卿亞裔事務顧問委員會主辦，州務卿辦公室外展流動服務部門定於2023年5月18日（星期四）上午十時至下午二時，在永活街希林藝術中心（2354 S Wentworth.,）為華埠居民辦理更換和申辦駕駛執照和身份證及相關的咨詢服務。

服務內容包括：更新車輛登記，更新駕駛執照，身份證辦理或更新服務。首次身份證申請者或更改地址需呈交身份證明文件 (護照，綠卡或工人卡等) 和兩項不超過3個月的地址證明文件 (水費單，電費單，煤氣單或銀行月結單等)以供核對。流動外展服務不包括更換75歲以上人士的駕駛執照及真實身份證申請或更換。服務費只接受信用卡（Credit Card），付款卡（Debit Card）或支票（Check）。65歲以上長者身份證免費。歡迎有需要人士前往辦理。

特別提示：州務卿辦公室活動辦公室每次行動只可為70位市民辦理所需服務，請依現場工作人員指示輪候。希林藝術學院 9 點才開門辦公，大家無需太早在辦公時間前於門外排隊，請保持社交距離和配戴口罩，謝謝合作！

華埠 社交距離 支票

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