抖音Benadryl挑戰 俄州少年服藥過量亡

13歲的賈克伯在嘗試抖音Benadryl挑戰後，因服用過量死亡。(gofundme)

一名13歲的俄亥俄州 少年賈克伯‧史帝文斯(Jacob Stevens)，在參與一項抖音(TikTok)「Benadryl Challenge」後死亡。Benadry為坊間不用醫師處方就可在藥局買到的常見過敏 藥，Benadryl挑戰鼓勵人們一次服用12到14片的這類抗組織胺藥片，然後試圖從中體驗幻覺。

賈克伯的父親賈斯汀‧史帝文斯(Justin Stevens)說，兒子服用10多粒Benadryl藥丸後，在醫院急救並使用了六天的呼吸器，最終仍無法挽回生命，「他一下子吃太多，身體根本承受不了」。賈斯汀說，兒子服藥過量時，是在家中與幾個朋友在一起，他的朋友拍下他嘗試挑戰的過程，然後兒子吞下藥丸後開始抽搐。

雖然緊急將賈克伯送醫，但醫生告訴賈斯汀，「你的兒子再也醒不過來了」，賈斯汀表示，賈克伯接受電腦掃描大腦後，醫生說，你們可以讓他躺在床上繼續使用呼吸器，但他永遠不會再睜開眼睛、也不會自主呼吸、微笑、走路或說話。

賈克伯的案例，在國內並不是第一次出現，早在2020年，聯邦食品暨藥物管理局(FDA )就對「Bendryl Challenge」提出警告，FDA指出，「我們知道有新聞報導說，青少年在參加這類挑戰後，送醫急救無效死亡」。

Benadryl是一種抗組織胺藥物，用於緩解眼睛發紅、發炎、發癢、流淚、打噴嚏，以及由花粉熱、過敏或普通感冒引起的流鼻涕。這個藥物是一種常見的非處方藥，但如果使用不當可能會致命。

根據FDA說法，Benadryl Challenge是指讓人服用高於建議劑量的Benadryl，藉此從中獲得快感，一般該藥物的劑量取決於服用者的體重，以及當時他們正在服用的其他藥物配方，通常建議六歲以上的孩子，每六小時服用半片25毫克劑量。