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華人互助會年會 黃凱煥、江珍妮獲獎

【芝加哥訊】
麥當勞亞裔運營者協會為今年華人互助會「傑出社區合作夥伴獎」得主。(華人互助會提供)
麥當勞亞裔運營者協會為今年華人互助會「傑出社區合作夥伴獎」得主。(華人互助會提供)

華人互助會日前在芝加哥舉行2023年年會，這場主題為「聲音與願景：多元化青年領袖」的活動，伊利諾州13區州眾議員、北華埠首位華裔議員黃凱煥(Hoan Huynh)獲頒「華人互助會創辦人黃懷德獎」，17區州的華裔眾議員江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz)，則為今年「遠見獎」得主。

年會在芝市Galleria Marchetti餐廳舉行，400多位人士出席了當天晚會。除了得獎的年輕一輩亞裔民代與會外，包括芝市首位民選華裔區長李惠華(Nicole Lee)、北華埠所屬48區的亞裔區長何朋沃斯(Leni Manaa-Hoppenworth)、伊州州眾議員馬靜儀(Theresa Mah)與歐力克爾(Kevin Olickal)、伊州參議員Ram Villivalam，以及曾任互助會執行主任，現為伊州社會福利廳廳長的侯炳文(Grace Hou)等人，也都到場共襄盛舉。

晚會由芝加哥福斯電視台華裔主播林珍重(Joanie Lum)主持。華人互助會聯合創辦人黃于紋、行政主任曼德洛(Dennis Mondero)先後致詞，並介紹今年得獎人。

獲得「黃懷德獎」的黃凱煥說，當年父母在越戰期間逃難到美國，輾轉流離最終在芝加哥北華埠落腳，他表示，爸媽經歷移民家庭經常面臨的困境，而這也激勵他立志為社區服務，為移民發聲。

得到「遠見獎」的江珍妮，主導推動伊利諾州「亞裔美國人社區歷史平等教育法案」(The TEAACH Act)，伊州也因此成為全美首個要求K-12納入亞裔歷史為教學課程的州別。

麥當勞亞裔運營者協會(Asian McDonald's Operator Association)為今年華人互助會「傑出社區合作夥伴獎」得主。包括華人互助會青少年舞獅團、青少年蓮花舞蹈團，都在活動中表演精彩節目。

今年邁入第42年的華人互助會，1981年在北華埠成立，目前在芝城北郊艾金市(Elgin)也設立了辦事處，服務項目包括：英文培訓、就業培訓、青少年課後輔導、老年人及殘障者服務、幫助存在語言障礙的居民獲得政府資源等，詳情可上官網：www.chinesemutualaid.org。

黃凱煥(中)獲「華人互助會創辦人黃懷德獎」，左為互助會共同創辦人黃于紋。(黃凱煥...
黃凱煥(中)獲「華人互助會創辦人黃懷德獎」，左為互助會共同創辦人黃于紋。(黃凱煥提供)
江珍妮(中)獲2023年華人互助會「遠見獎」。(華人互助會提供)
江珍妮(中)獲2023年華人互助會「遠見獎」。(華人互助會提供)

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