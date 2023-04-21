庫克郡警訊 北河畔商場周末或有騷亂

庫克 郡柏溫市警局(Berwyn Police Dept.)20日發布警告指出，根據警方收集到的社交媒體信息，與上周末芝市大批青少年群聚滋事類似的行動，將在22日(周六)於北河畔公園購物中心(North Riverside Park Mall)出現，警方正在準備預防措施，警方也呼籲民眾如計畫近日前往該中心的民眾、消費者，盡可能避免本周六前往。

柏溫警局表示，北河畔購物中心的地址為：7501 Cermak Rd., North Riverside，警方正與鄰里社區合作，防止任何騷亂或暴力發生。該購物中心規定，任何未滿18歲者，於每周五、周六下午2時以後，都必須有父母或年滿21歲的成人陪同才能進入。警局也鼓勵公眾舉報任何可疑人事物，舉報電話(708)795-5600。

此外，芝市有鑑於上周末連續三天發生青少年聚眾事件，芝警局與非盈利機構「我告訴你，別開槍」(I'm Telling, Don't Shoot)合作，推出一項新的方案「芝加哥 家長」(Parents for Chicago)，此計畫旨在幫助家長與芝加哥警方，合力防範青少年舉行不安全的聚會活動。

該非盈利組織執行長沃克(Early Walker)說，該組織將允許芝加哥地區的父母，在得知任何可能導致麻煩的聚會信息時，將資訊分享給警方與其他家長，且一旦有事情發生，該系統還會向父母發送警報。

沃克說，此警報系統類似安柏警告(Amber Alert)，且已經啟動使用，芝加哥警方和家長只要獲知青少年的任何聚眾計畫，就可以發送短信「CHICAGOKIDS」至21000，或寄送電子郵件至：[email protected]，屆時系統將共享信息。