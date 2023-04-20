主流學校參訪芝加哥僑教中心 體驗台灣文化

芝僑教中心主任蔡季穎(前左三)、副主任黃士聰(前左二)與參訪中心的主流學校師生。(僑教中心提供)

約130位來自主流學校的學生，日前參與了芝加哥 華僑文教中心連兩天舉辦的三場台灣文化導覽活動，學生們不僅實際操作舞龍舞獅，還參觀民俗文物，收穫豐富。

參訪僑教中心的學生，分別由任教於GlenbardWest High School的老師鄒麗芳、Neuqua High School教師卞艾芸及系主任寇平恩(Tonya Koppin)及Metea Vally High School老師鄭瑞芳等帶領。導覽活動邀請中心文化志工錢懷德博士全程解說，中心主任蔡季穎及副主任黃士聰均到場與會。

芝僑教中心主任蔡季穎(圖中立者)歡迎學生到訪。(僑教中心提供)

蔡季穎致詞歡迎師生參訪中心，也感謝錢懷德熱心協助，他希望藉由導覽活動，讓學生們對台灣的風俗民情及多元傳統文化有初步的認識。他也歡迎大家有機會前往台灣觀光 旅遊。

示範舞龍舞獅。(僑教中心提供)

三場導覽活動中，學生們首先觀看「美麗臺灣」(Taiwan from Above)、TaiwanPlus簡影片，在場者透過影片以高空俯瞰角度欣賞台灣美麗土地，接著錢懷德帶領學生們演練舞龍舞獅的基本技巧與步伐，還介紹傳統服飾，更讓學生們有機會實際操作布袋戲偶，加深學員對台灣民俗文化的瞭解。

參訪僑教中心學生穿上古代服飾。(僑教中心提供)

錢懷德還向學生逐一介紹中心文化走廊等各項設施，並說明展示的民俗文物、琵琶、筑笙等，許多與會學生都是第一次見過上述實物，不時發出讚嘆且頻頻討論。