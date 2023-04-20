主流學校參訪芝加哥僑教中心 體驗台灣文化
約130位來自主流學校的學生，日前參與了芝加哥華僑文教中心連兩天舉辦的三場台灣文化導覽活動，學生們不僅實際操作舞龍舞獅，還參觀民俗文物，收穫豐富。
參訪僑教中心的學生，分別由任教於GlenbardWest High School的老師鄒麗芳、Neuqua High School教師卞艾芸及系主任寇平恩(Tonya Koppin)及Metea Vally High School老師鄭瑞芳等帶領。導覽活動邀請中心文化志工錢懷德博士全程解說，中心主任蔡季穎及副主任黃士聰均到場與會。
蔡季穎致詞歡迎師生參訪中心，也感謝錢懷德熱心協助，他希望藉由導覽活動，讓學生們對台灣的風俗民情及多元傳統文化有初步的認識。他也歡迎大家有機會前往台灣觀光旅遊。
三場導覽活動中，學生們首先觀看「美麗臺灣」(Taiwan from Above)、TaiwanPlus簡影片，在場者透過影片以高空俯瞰角度欣賞台灣美麗土地，接著錢懷德帶領學生們演練舞龍舞獅的基本技巧與步伐，還介紹傳統服飾，更讓學生們有機會實際操作布袋戲偶，加深學員對台灣民俗文化的瞭解。
錢懷德還向學生逐一介紹中心文化走廊等各項設施，並說明展示的民俗文物、琵琶、筑笙等，許多與會學生都是第一次見過上述實物，不時發出讚嘆且頻頻討論。
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