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10年來首度轉變… 芝公校 新學年改採需求基礎撥款

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝公校系統宣布，2023-24學年開始，將傾向採用「以學校需求為基礎」的預算分配模式，取代以往「以學生人數為基礎」的經費安排。(CPS臉書)
芝公校系統宣布，2023-24學年開始，將傾向採用「以學校需求為基礎」的預算分配模式，取代以往「以學生人數為基礎」的經費安排。(CPS臉書)

因應芝加哥候任市長強森(Brandon Johnson)對芝加哥公校系統(CPS)的規畫，CPS執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)19日表示，芝公校系統將在未來幾年揚棄「以學生人數為基礎」的預算計畫，改採「以學生與學校需求為基礎」的經費分配模式。

馬丁內茲公布了2023-24學年的預算計畫，總額經費約為94億，他說，大概82％的學校新學年都將拿到更多的資金，但剩下18％的學校，經費可能會刪減，因為根據CPS現行的人均經費模式，「資源必須跟著孩子走」，馬丁內茲說，特別是特殊教育孩子由於畢業、轉學與新入學的變化，將對經費分配有很大影響，以確保他們有足夠預算滿足學生需求。

芝加哥教師工會(CTU)表示，擔心公校預算可能會削減，工會發出聲明表示，「任何一所學校都不應該在新的學年受到資金減少的待遇，但現在的『以學生為基礎』的預算框架下，可能會使最需要資源的學校面臨最大的經費流失風險。」

「以學生人數為基礎」的預算，即根據每校入學人數來分配資金，這項計算原則從10年前採用以來，加劇了公立學校系統的不平等，也持續受到批評。一般入學人數減少的學校，通常位於非裔、拉丁裔學生集中的貧困區，這些學校的學生流失，因此拿到的經費也跟著縮水，尤其過去10年來，芝公校就讀人數一直減少。

馬丁內茲說，CPS計畫新學年開始朝著「基於學生與學校需求」的方向發展，所以2023-24學年的預算方案中，基於學校招生人數而分配預算的比率，將降到43％，「我樂觀覺得未來一年，將有足夠時間擺脫以學生為基礎的預算分配，但目前CPS不想操之過急」。

他也補充，CPS了解「純粹以學生人數為基礎的資助模式，會損害規模較小的學校」。芝教師工會則表示，希望每所學校可以都有一名護士、社工、專業諮商人員駐守，且每所學校應確保冷暖氣運行正常。

不過，馬丁內茲提到，在聯邦疫情資金用罄後，CPS將面臨6.28億的赤字，他希望新市長可以向伊州政府爭取更多資金。

預算 公校 芝加哥

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