柳揚策展 MIA永恆祭獻青銅器展迴響熱烈

第五個空間「宴飲」牆上畫有貴族在祭祀後的宴飲場面，充滿歡樂，青銅器則用來盛裝祭祀菜餚。 (記者陳曼玲/攝影)

明尼蘇達州的明尼亞波利斯藝術博物館(Minneapolis Institute of Art, MIA)正在展出「永恆的祭獻：中國古代青銅禮器」(Eternal Offerings: Chinese Ritual Bronzes)，藉著聲音、光影、圖像的沉浸式表現，為訪客帶來多重感官體驗，也對華夏民族敬天祭祖、禮儀規範的文化留下深刻印象。

策展人柳揚(Liu Yang)博士說，MIA青銅器館藏的品質和數量，在全美名列前茅。但僅單獨欣賞這些青銅器，可能無法感受到它們原有的功能與目的，因此他構思了七個主題：場景設定、萬物有靈、宗廟、祭祀、宴飲、禮製和回到起點，引導觀眾踏入千年前古人的生活場景，認識青銅器作為祭祀的原始功能。

MIA亞洲部藝術主任與策展人柳揚(Liu Yang)博士以聲音、光影、圖像的沉浸式表現「永恆的祭獻：中國古代青銅禮器」展。(記者陳曼玲/攝影)

柳揚說他非常喜歡葉錦添(Tim Yip) 為紐約大都會歌劇 院(Metropolitan Opera)演出華格那(Wagner)歌劇「羅恩格林」(Lohengrin)所設計的布景，因此這次邀請他為展場擔任美術設計，成功將柳揚的「原境重現」理念付諸實現。

展廳的燈光由美國燈光藝術家維斯巴德(A.J. Weissbard)設計，將天空、山形、樹影投射在幽暗的牆壁或布幕上，並將光線聚焦在展出的青銅器上，使觀眾能清楚地欣賞每一件物品上的造型與圖紋。

柳揚說，從青銅器上的圖紋可以觀察到古人看待人和自然界的關係有所轉化：從自然統治人、人挑戰自然，進而到人與自然和諧共存。

柳揚自2011年從澳洲雪梨來到明州擔任MIA亞洲部藝術主任。館方相當讚賞柳楊所帶來的國際關係與經驗。希望藉由他過去多年來的輝煌策展資歷，以及淵博的中國藝術知識，豐富該館亞洲藝術收藏與活動設計。

第二個空間「萬物有靈」，商周古人敬天崇祖、畏懼鬼神，人們想像神靈就存在眼目所及的山川土地當中，展示有鳥形鑾鈴、想像神獸與半人半獸的青銅器物。(記者陳曼玲攝影)

出生於中國的柳揚，專精於古畫、青銅器、玉器、佛家與道家雕塑 的研究。他1997年獲得倫敦大學中國藝術史與東方與非洲研究學院的博士學位，曾在雪梨大學擔任副教授與新南威爾斯藝廊擔任中國藝術資深館長。他在MIA規畫的大型展覽，包括2013年的秦帝國與兵馬俑展、2018年與劇院導演威爾森(Robert Wilson)合作策劃的「中國末代王朝的權力與美麗」清代文物展等。

此展覽自即日起到5月21日為止，詳情可上網：reurl.cc/n7OWyl。