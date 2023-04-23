美亞健康協會和美中餐飲協會聯合舉辦 中餐技能提升培訓班 招生中

美亞健康協會和美中餐飲協會聯合舉辦中餐技能提升培訓班招生中,歡迎致電洽詢。

美亞健康協會、美中餐飲協會和福建商會聯合主辦的“中餐技能提升培訓班”自推出以來，在我們的華人社區引起了熱烈反響，深受歡迎。上一期（第二期）參加人數更是爆滿，僅用一個禮拜的時間便招收了三十多名學員。而現在第三期的培訓班（2/28/23 - 5/16/23）也正在培訓中，報名參加培訓的學員人數也是大大超出了預算，美亞健康協會和美中餐飲協會非常感謝朋友們的熱心支持和參與。歡迎大家報名參加下一期的中餐技能提升培訓班，調味料系列由淘大 AMOY 提供贊助。

為了滿足社區的需求，第四期的培訓班（5/23/23 – 8/8/23）招生 也開始了。具體的上課時間是：每週二上課五小時，共上12堂課，學員要求：18歲以上，伊州 居民（提供地址、收入條件符合），有工作許可，餐飲行業人員或有興趣從事餐飲專業申請者優先，課程福利 ：頒發證書、津貼福利、協助求職、終身受益，課程內容：烹飪烹調、點心製作和餐館管理，授課語言國語，課程包含 ESL 英語課程，上課地點：3500 S Morgan St,Chicago, IL 60609(Lower Level)。如果您或您的朋友目前是在從事或計划將來從事與食品有關的行業（例如與食品有關的廠或公司、餐館或家務員等）歡迎來電找 Wendy Wu 咨詢（773）940-1060。或 [email protected]。

本項目得到伊州商業和經濟部就業培訓和經濟發展計劃（JTED）的資助，JTED的資金來自（2021年美國救援計劃法案）。