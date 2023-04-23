我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

423「世界圖書日」華人移民愛讀哪些中文書？

科奇拉音樂節喝水比吃漢堡還貴 打車2哩路三段收費

美亞健康協會和美中餐飲協會聯合舉辦 中餐技能提升培訓班 招生中

本報芝加哥訊
美亞健康協會和美中餐飲協會聯合舉辦中餐技能提升培訓班招生中,歡迎致電洽詢。
美亞健康協會和美中餐飲協會聯合舉辦中餐技能提升培訓班招生中,歡迎致電洽詢。

美亞健康協會、美中餐飲協會和福建商會聯合主辦的“中餐技能提升培訓班”自推出以來，在我們的華人社區引起了熱烈反響，深受歡迎。上一期（第二期）參加人數更是爆滿，僅用一個禮拜的時間便招收了三十多名學員。而現在第三期的培訓班（2/28/23 - 5/16/23）也正在培訓中，報名參加培訓的學員人數也是大大超出了預算，美亞健康協會和美中餐飲協會非常感謝朋友們的熱心支持和參與。歡迎大家報名參加下一期的中餐技能提升培訓班，調味料系列由淘大 AMOY 提供贊助。

為了滿足社區的需求，第四期的培訓班（5/23/23 – 8/8/23）招生也開始了。具體的上課時間是：每週二上課五小時，共上12堂課，學員要求：18歲以上，伊州居民（提供地址、收入條件符合），有工作許可，餐飲行業人員或有興趣從事餐飲專業申請者優先，課程福利：頒發證書、津貼福利、協助求職、終身受益，課程內容：烹飪烹調、點心製作和餐館管理，授課語言國語，課程包含 ESL 英語課程，上課地點：3500 S Morgan St,Chicago, IL 60609(Lower Level)。如果您或您的朋友目前是在從事或計划將來從事與食品有關的行業（例如與食品有關的廠或公司、餐館或家務員等）歡迎來電找 Wendy Wu 咨詢（773）940-1060。或 [email protected]

本項目得到伊州商業和經濟部就業培訓和經濟發展計劃（JTED）的資助，JTED的資金來自（2021年美國救援計劃法案）。

伊州 福利 招生

上一則

罕見遺傳病AADC 缺乏症在亞洲人群中普遍

下一則

《春日遲遲再出發》皓舞舞蹈團5月13公演

延伸閱讀

全球晶片補貼競賽如火如荼 歐洲難望美亞項背

全球晶片補貼競賽如火如荼 歐洲難望美亞項背
免費成人、青少年心理健康培訓班 自救救人

免費成人、青少年心理健康培訓班 自救救人
伊州餐館協會 憂聚眾騷亂 衝擊芝市餐廳

伊州餐館協會 憂聚眾騷亂 衝擊芝市餐廳
清除伊州大麻前科 法律援助提供免費服務

清除伊州大麻前科 法律援助提供免費服務
風速最高達百哩…伊州上周五有12個龍捲風著陸

風速最高達百哩…伊州上周五有12個龍捲風著陸
芝城活動看板╱美亞健康檢查、淨土念佛堂慶20年

芝城活動看板╱美亞健康檢查、淨土念佛堂慶20年

熱門新聞

網傳社安退休金一次撥發4555元。（KHOU電視台）

網傳：社安退休金一次撥發4555元　媒體找出答案

2023-04-20 18:36
17日一早芝城大雪紛飛。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥天氣大變臉 才破80年高溫紀錄 今下大雪

2023-04-17 11:11
青少年聚眾在芝市密西根大道騷擾行經車輛。。(abc7youbue截圖)

天氣轉暖 槍聲頻傳 芝血腥周末再現 35中槍8死

2023-04-17 11:59
高齡109歲的新澤西州居民德蘭斯菲爾德不僅每天開車買午餐、日用品，並在消防隊擔任義工。(WPIX電視台截頻)

新州109歲人瑞 獨居活力充沛 每天開車買菜 心態健康保長壽

2023-04-22 02:15
Benadryl是坊間常見的非處方過敏藥。(amazon網站截圖)

抖音Benadryl挑戰致命 俄州少年吞過敏藥體驗幻覺死亡

2023-04-20 10:08
奧斯汀市中心區河濱步道旁連續出現浮屍，引發市民擔心是不是連環殺手下毒。

不得不恐慌 德州奧斯汀市中心區一再出現浮屍

2023-04-20 20:14

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆
18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控

18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控
遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友