《春日遲遲再出發》皓舞舞蹈團5月13公演

皓舞舞蹈團宣佈將於5月13日星期六晚上7點在Christian Heritage Academy舉行2023年度公演，名為《春日遲遲再出發》。作為該團體的藝術總監，呂皓畢業於上海戲劇學院舞蹈學院，為這場盛宴貢獻了他的獨特創意。

皓舞舞蹈團是大芝加哥 地區的規模最大，最具專業水準的舞蹈團，也是皓舞舞蹈團自疫情 後的第一場公演，這也將是一場別開生面的演出，不僅節目新穎，內容豐富，還會有意想不到的驚喜和精彩！

皓舞舞蹈團現有學員上百，同時有著兩位中國頂尖舞蹈專業院校科班出身的優秀教師：皓舞的創始人是畢業于上海戲劇學院舞蹈專業的呂皓老師，和畢業於北京芭蕾 舞學院的崔明燕老師，另外還有一位烏克蘭舞蹈專業的老師Daria。皓舞舞蹈團曾多次受邀參加國內外各大藝術節，備受矚目。呂皓老師的學生在連續幾屆國際桃李杯舞蹈大賽芝加哥賽區中獲得金獎等多個獎項。

此次演出將呈現多個不同風格的經典舞蹈作品，包括拉丁舞，中國民族民間舞，古典舞，芭蕾舞、現代舞和流行舞等多種舞蹈形式。其中舞蹈節目《青山遠黛》表現了一群清秀女子聘婷嫋嫋，青黛描眉；遠山雲霧飄渺，近水細雨繚繞，仿佛從畫中走出。最具激情感染力的舞蹈《溯躍》 選取“魚”的形象，同構"躍"的意象。在與時代激流的抗爭中，顯示出激昂、堅韌、奮發、勇進的意象精神，生命踏滄浪而歌，與浪濤抗爭，與羽風角逐，逆流而上。等等精彩節目…。整場演出的主題圍繞“春日”的意象展開，通過優美的舞姿和精湛的技藝，向觀眾傳遞疫情過去了，春日雖遲但已出發的美好和希望，為觀眾呈現了一場精彩絕倫的視覺盛宴。

皓舞舞蹈團自成立以來，短短幾年時間來，不僅在華人社會間口碑載道，而且早已走入美國主流社會，經常被各大型團體，組織和州府邀請參加演出，2022年9月曾經受邀參加在法國義大利舉辦的世界民俗節的演出，今年也再次收到在烏茲別克斯坦以及希臘舉辦的不同舞蹈文化交流活動。2023年年初也受邀參加了在Navy Pier 等多個伊州舉辦的大型活動，以及NBA球賽的開場演出，規模之大，震撼全場。皓舞舞團在呂皓老師的帶領下長年為弘揚中華文化，傳承中國舞蹈藝術不斷的努力著！

在即將到來的春日裡，皓舞舞蹈演出就像春天的花朵一樣，能讓人感受到春天帶來的無限生機和希望，這一場春日舞動的盛宴，也必將帶給你心靈的滋養和陶醉。敬請期待：《春日遲遲再出發》!

這次演出將為觀眾呈現無與倫比的視覺盛宴和音樂體驗，以展現春天所代表的希望和生機。此次演出是一場不容錯過的文化活動，將帶給您難忘的藝術享受和內心的滿足。

演出門票可從皓舞舞蹈團的票務連絡人處購買。連絡人包括：Angela 萬虹（630-542-9538）、Maggie 帥麗（224-688-4985）、Weihua 高衛華（312-636-9836）和Yan 熊雁（224-595-1100）。如需更多資訊，請通過郵件[email protected]或訪問官方網站www.haodance.com聯繫該團體。