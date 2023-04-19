「大哥」也是一種職業 影帝李康生的江湖心聲

現實生活中的影帝李康生幽默輕鬆，但要求重現「黑道大哥」，也可以馬上辦到。 (特派員黃惠玲／攝影)

從影超過30年且得過多座影帝獎的李康生，直到在台灣電影 「山中森林」才首度演出「黑道老大」角色，為詮釋「在牢裡蹲了10幾年，重回熟悉又陌生社會」的大哥，「我搭公車、走路都在研究黑幫經典影片」，李康生說，其實「大哥也是一種職業，沒有制式規定」，李版的「大哥」雖然少了傳統黑幫老大的肅殺，但觀眾從他不經意的孤獨柔情眼神，往往不由自主對身陷江湖情義的「生哥」，有了莫名的共情與悵然。

到芝城參加亞洲躍動影展的李康生，穿著全身黑的李康生比電影裡的剛出獄的黑道大哥顯得親切年輕，李康生透露，6月會到華府拍攝蔡明亮的最新「行者」系列影片。

王曉菲(右)感謝李康生(左)與姜寧(中)參加芝加哥亞洲躍動影展。(特派員黃惠玲／攝影)

90年代初期，蔡明亮偶然發現了在電動遊戲場工作的李康生，接著為他打造了「青少年哪吒」，打開李康生的演藝大門，一演超過30年的李康生，會不會有職業倦怠？李康生說，直到現在他都很喜歡拍戲，喜歡嘗試各種角色。

「當上」黑社會大哥的李康生，與影迷過去印象中的叛逆、詭異的角色有段差距，「其實我一直喜歡嘗試大家覺得不會是李康生會演出的角色，這幾年我演過狼師、黑道議員、法師」，李康生說，為了演出大哥，他看了很多韓國、日本、美國、南美洲的黑道影片，後來發現「黑道老大並沒有一個制式模式，大哥也是一種職業，哪種表現都可以」。

李說，「生哥」比較特別的地方，在他入獄脫離社會長達10年，出獄後人事全非，不但老婆跑了、父親死了，當年的合作夥伴也對他冷淡，然而沒想到他最終又因種種情義，陷入「人在江湖，身不由己」的無奈，甚至因此喪命。

琢磨多時，李康生決定以他自己的體悟，詮釋「山中森林」裡生哥的故事，有別於滿口髒話、氣場強大的傳統大哥，李康生獨樹一格的語速、眼神，將「生哥」對愛情、親情、義氣的迷惘表露無遺。

在演出「生哥」時，李康生印象深刻的是畫師前後花了48小時，才「畫」完他滿身的刺青，他雖然小心呵護這身只能維持四天的刺青，沒想到竟遇大雨，「仔細看劇照中我的刺青，就會發現有部份地方褪色」。

在這部電影中，李康生最難忘的是「山中森林」他倒臥魚池中槍死亡的最後一幕，他說，原本一次Ok拍完，但他主動要求導演 魚池加水重來，「沒想到第二次倒下去因為水多直接嗆到」，他邊笑邊描述這個難忘經驗。