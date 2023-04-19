伊州餐館協會 憂聚眾騷亂 衝擊芝市餐廳

伊州餐館協會表示，天氣好的周末一般是餐館營業高峰期，如果無法有效遏止聚眾滋事，將衝擊芝市區餐飲業。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州餐館協會(The Illinois Restaurant Association)18日表示，對於上周末市中心的連續聚眾騷亂感到憂心忡忡。協會指出，如果人們感到不安全，就不會回到市中心消費，尤其氣候逐漸溫暖，各家餐廳客流量照理將不斷增加。轄區為騷亂點之一的芝第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)，則痛批警方自亂陣腳，缺乏應急方案。

在過去幾天，芝市經歷混亂狀況，有三名青少年在多場聚眾事件中槍受傷，警方逮捕了好幾十名涉案者，而案發地點附近的商家、居民、遊客都因此受到驚嚇，而青少年的脫序行為經過社交媒體大量傳播，更使類似案件成為全國矚目焦點。

伊州 餐館協會表示，他們的宗旨在促進、保護與改善餐飲業，一旦上述事件不斷發生，消費群將因不安全感而減少到市區的頻率，屆時直接衝擊餐館行業，協會寄望新的市長強森(Brandon Johnson)與警察 能夠合作解決這項問題。

伊州餐館協會主席涂以亞(Sam Toia)說，「我們希望能跟強森合作，提出一些新的計畫來應對暴力事件」，他表示，目前沒有人有確切的防範方案，「我們必須提出一些新的想法，必須確保當局與相關人員盡責的發揮力量，以保障安全」。

霍普金斯指責芝加哥 警察局在上周末的聚眾滋事中，陷入「指揮和控制都完全崩潰」，他提到，過去10多年來，芝市發生的大規模逮捕事件並不罕見，「罕見的是這次竟然讓類似事件，連續三天發生」。

霍普金斯說，2012年芝加哥主辦北約峰會時，警方圓滿處理了意圖「參與粗暴和暴力行為」的示威者，因為警方早擬定了詳細計畫因應，然而現在「我們沒有任何計畫，如果我們聘請了一名對此問題束手無策的主管，那麼可以預見未來每個天氣溫暖的周末，就會重複發生騷亂」。

霍普金斯還點名臨時警察局局長卡特(Eric Carter)與巡邏隊隊長麥克德莫特(Brian McDermott)，在聚眾滋事案件產生歧見並吵成一團，在此同時，芝加哥警察領導層和運輸局CTA管理層也在究竟誰應負責決定是否切斷通往市中心的公共交通服務時，發生激烈分歧。

「這些事件發生前，就應該提早訂定各種應急方案」，霍普金斯說，結果事實卻是「我們的指揮和控制系統崩潰，沒有人知道誰該負責。」