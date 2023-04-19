我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州駕照筆試 華人喊變難 抱怨中文試題翻譯不易懂

稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

落實宵禁 芝警公布防聚眾措施 湖灘即起檢查背袋

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥警局宣布，即日起將加派警力、密切監視所有聚眾活動，並落實千禧公園宵禁，防範青少年再度滋事。(YouTube截圖)
芝加哥警局宣布，即日起將加派警力、密切監視所有聚眾活動，並落實千禧公園宵禁，防範青少年再度滋事。(YouTube截圖)

針對上個周末大批青少年湧入市區，不僅發生騷亂，還引發兩起槍擊事件的問題，芝加哥警察局18日公布了最新應對措施，芝警局表示，不會容忍這種魯莽行為，即日起只要有聚眾活動，將增派警力到場，且會落實執行千禧公園宵禁命令，此外將透過攝影機密切監視所有活動，同時於芝城幾個湖灘實施背袋檢查，並與青少年組織與工作人員合作宣導。

芝加哥警局聲明指出，警察首要任務是保障居民與遊客安全，年輕人也包括在內，但上周末在市中心發生的破壞與暴力行為是不能容忍的，「我們鼓勵年輕人享受周末同時，也要保持安全並為自己行為負起責任，任何參與犯罪活動者，都將被逮捕並究責。」

由於這幾場大型聚會，都是透過社交媒體號召，芝警表示將積極審查社媒，同時增加警力保護聚眾活動的可能地點，讓該區的遊客、居民、上班族都能獲得安全保障，芝警局指出，除了在全市範圍增加警力與指揮人員外，也將透過警察戰略決策支持中心(SDSCs)的警用攝影機來監控所有活動，以便在必要時候協助重新分配警力資源。

其他額外的安全措施，包括湖灘入口處必須接受背袋、行李檢查，去年開始實施的千禧公園未成年人宵禁措施，也將確實執行；此外，芝警也將青少年組織及外展工作人員密切合作，為聚眾活動做好宣導及因應準備。

千禧公園青少年宵禁命令，起因於去年5月14日一名14歲少年在千禧公園大鋼豆(The Bean)附近遭槍殺，芝市市長萊特福特隨後宣布每周四到周日下午6時後，禁止無大人陪伴的未成年人進入公園，市長表示，此舉主要防止大批青少年聚眾造成混亂，不過，由於該命令受到一些公民權益組織的抗議，因此並沒有百分之百確實執行。

芝加哥警察局還強烈建議家長陪伴自己的青少年子女，或者安排他們在一名負責任成年人接受監督，「我們將繼續與社區組織、領袖合作，為芝市所有年輕人提供安全的空間。」

警察 宵禁 芝加哥

上一則

停沃爾瑪停車場過夜 費城載運硬幣卡車遭竊20萬

下一則

達美公布Q1財報 收入128億

延伸閱讀

青少年騷亂 衝擊芝市區經濟

青少年騷亂 衝擊芝市區經濟
芝加哥沃爾瑪4賣場4/16結束營業 今年已7家

芝加哥沃爾瑪4賣場4/16結束營業 今年已7家
連年虧損 沃爾瑪芝4門店4/16結束營業

連年虧損 沃爾瑪芝4門店4/16結束營業
芝市議會第一位華裔女區長李惠華成功連任

芝市議會第一位華裔女區長李惠華成功連任
芝加哥新市長3大挑戰：犯罪、教育、財政

芝加哥新市長3大挑戰：犯罪、教育、財政
舉芝市長敗選為例 亞當斯：紐約市打擊犯罪政策正確

舉芝市長敗選為例 亞當斯：紐約市打擊犯罪政策正確

熱門新聞

在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

芝華人廚師誤食大麻軟糖全身發軟 以為心臟病發送醫

2023-04-14 11:54
17日一早芝城大雪紛飛。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥天氣大變臉 才破80年高溫紀錄 今下大雪

2023-04-17 11:11
青少年聚眾在芝市密西根大道騷擾行經車輛。。(abc7youbue截圖)

天氣轉暖 槍聲頻傳 芝血腥周末再現 35中槍8死

2023-04-17 11:59
卡斯楚縣一個用多層格欄養牛的室內牧場發生大爆炸並引發大火。(Castro County縣警局)

德州養牛場爆炸 燒死1萬8000頭牛 1女員工性命垂危

2023-04-14 02:00
費城公共衛生局計畫針對部分地區的準媽媽提供每月1000元的補助金，目標是降低新生兒死亡率。(美聯社)

每月1000元…費城準媽媽補助 「沒有附加條件」

2023-04-11 15:17
在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

客人送的… 芝華人廚師誤食「大麻軟糖」送醫

2023-04-15 02:15

超人氣

更多 >
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」

移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」