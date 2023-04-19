落實宵禁 芝警公布防聚眾措施 湖灘即起檢查背袋

芝加哥警局宣布，即日起將加派警力、密切監視所有聚眾活動，並落實千禧公園宵禁，防範青少年再度滋事。(YouTube截圖)

針對上個周末大批青少年湧入市區，不僅發生騷亂，還引發兩起槍擊事件的問題，芝加哥警察 局18日公布了最新應對措施，芝警局表示，不會容忍這種魯莽行為，即日起只要有聚眾活動，將增派警力到場，且會落實執行千禧公園宵禁 命令，此外將透過攝影機密切監視所有活動，同時於芝城幾個湖灘實施背袋檢查，並與青少年組織與工作人員合作宣導。

芝加哥警局聲明指出，警察首要任務是保障居民與遊客安全，年輕人也包括在內，但上周末在市中心發生的破壞與暴力行為是不能容忍的，「我們鼓勵年輕人享受周末同時，也要保持安全並為自己行為負起責任，任何參與犯罪活動者，都將被逮捕並究責。」

由於這幾場大型聚會，都是透過社交媒體號召，芝警表示將積極審查社媒，同時增加警力保護聚眾活動的可能地點，讓該區的遊客、居民、上班族都能獲得安全保障，芝警局指出，除了在全市範圍增加警力與指揮人員外，也將透過警察戰略決策支持中心(SDSCs)的警用攝影機來監控所有活動，以便在必要時候協助重新分配警力資源。

其他額外的安全措施，包括湖灘入口處必須接受背袋、行李檢查，去年開始實施的千禧公園未成年人宵禁措施，也將確實執行；此外，芝警也將青少年組織及外展工作人員密切合作，為聚眾活動做好宣導及因應準備。

千禧公園青少年宵禁命令，起因於去年5月14日一名14歲少年在千禧公園大鋼豆(The Bean)附近遭槍殺，芝市市長萊特福特隨後宣布每周四到周日下午6時後，禁止無大人陪伴的未成年人進入公園，市長表示，此舉主要防止大批青少年聚眾造成混亂，不過，由於該命令受到一些公民權益組織的抗議，因此並沒有百分之百確實執行。

芝加哥警察局還強烈建議家長陪伴自己的青少年子女，或者安排他們在一名負責任成年人接受監督，「我們將繼續與社區組織、領袖合作，為芝市所有年輕人提供安全的空間。」