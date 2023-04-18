芝協和星光杯乒乓球賽 7月8日登場

主辦單位與協辦、贊助者表示，第四届協和星光杯乒乓球比賽將在7月8日舉行。(特派員黃惠玲／攝影)

美國華人 海外交流協會、芝加哥 五邑同鄉會、芝加哥乒乓球俱樂部日前宣布，第四届協和星光杯乒乓球比賽將在7月8日舉行，這也是疫情 過後首度恢復舉辦的乒乓球比賽，主辦單位表示，冠軍將獲頒500元獎金。

本屆球賽除主辦組織外，協辦單位有協和鋁塑門窗公司、星光酒家、美亞健康協會，中國駐芝加哥總領館僑務組組長張軍鵬、領事曹潔等數十位人士、代表，出席了在華埠星光餐廳舉行的發布會。

兩會主席方燕輝表示，2017年中美建交40周年時，兩會決定舉辦第一届華人乒乓球賽，2020年因疫情而停辦至今，今年終於重新舉辦乒乓球比賽。他感謝協辦單位與贊助商的鼎立支持，這次賽事冠軍得主可獲獎金500元、亞軍300元、季軍和殿軍分別是200元和100元，優勝者也會獲贈錦旗。

張軍鵬致詞時表示，乒乓球是中國的「國球」，對中美關係有獨特而重要的意義，他預祝活動圓滿成功。他還提到，雖然這項比賽名為華人乒乓球賽，但前三届都由美籍乒乓球高手費爾(Dickie Fleischer)拿下成人組冠軍，可見乒乓球運動深受各族裔喜愛，他希望今年球賽有更多其他族裔報名，進一步促進華人與各族裔社區的友好交流。

主辦單位表示，如果此次賽事報名人數眾多，將在7月8日舉行初賽，9日再進行決賽，比賽地點：3801 S Ashland Ave.，Chicago，IL 60609。華人乒乓球俱樂部副會長麥陽說，今年場地可容納六張球桌，空間很大，屆時歡迎喜歡乒乓球的民眾到場觀賽。球賽即日起接受報名，詳細信息可電洽方燕輝(773)837-9021。