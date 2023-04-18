青少年騷亂 衝擊芝市區經濟

周末連續兩起青少年聚眾引發的槍擊 案件，引發民眾高度關注，前芝警局高層稱，這種混亂現象將衝擊芝市區經濟，芝加哥 市市長萊特福特與即將在5月15日就任的新市長強森(Brandon Johnson)也對此做出回應，其中萊特福特再次呼籲家長、監護人應幫助確保孩子安全；強森譴責青少年聚眾鬧事同時，也要求公眾不要將在社區缺乏機會的年輕人「妖魔化」。

萊特福特發布的聲明指出，過去幾天有好幾大群的年輕人聚集在城市各處，大部分人都趁著難得的溫暖天氣，享受美好時光，但有些年輕人卻參與了魯莽、無禮且非法的行動，「正如我之前所說，我們做為一個城市不能也不會允許任何公共空間，成為犯罪平台」，她表示，最重要的是父母與監護人必須知道自己的孩子身在何處，並對他們的行為負責，她也提醒家長從家庭做起，灌輸孩子尊重他人與財產的重要價值觀。

強森發表聲明稱，聚眾滋事「是無法接受的行為，這種做法在我們的城市沒有容身之地」，不過，他也同時提到，「妖魔化那些在自己社區缺乏機會的年輕人，是沒有建設性的」。

強森表示，改善公共安全是他的施政目標之一，「我們的城市必須共同努力，為年輕人創造安全與負責任的聚集空間，在成年人的指導與監督下，確保我們城市的每個地方，都受到居民與遊客的歡迎」。

對於數百名青少年再度出現市區導致騷亂的情形，前芝加哥警局首席副局長里其歐(Anthony Riccio)表示，青少年聚集市區是一大問題，尤其現在天氣才剛開始暖了幾天，炎熱夏季接著就會來臨。他表示，這種混亂現象將對芝城 經濟帶來衝擊，「人們因此會減少去市中心的商店、餐廳消費，甚至也會很難享受千禧公園的宜人環境」。

芝加哥環區聯盟(Chicago Loop Alliance)表示，聯盟保全人員過去幾天都保持高度警戒，未來也將跟市府、警局等相關機構緊密合作，確保該區的安全。