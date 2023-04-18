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芝氣候三溫暖 破高溫紀錄再迎降雪

特派員黃惠玲／芝加哥報導
過去幾天芝城天氣炎熱，民眾紛紛換上短袖、短褲出門。(特派員黃惠玲／攝影)
過去幾天芝城天氣炎熱，民眾紛紛換上短袖、短褲出門。(特派員黃惠玲／攝影)

根據國家氣象局數據，芝加哥13日最高溫達華氏83度，創下1887年至今同日最熱紀錄，不過，這波暖流稍縱即逝，周一(17日)一早芝城下起大雪，氣溫直直跌落至30多度，過去幾天紛紛換上短袖短褲短褲「享受」難得暖天的芝加哥民眾，周一不得不重新穿上長褲、雪衣保暖。

國家氣象局設於歐海爾機場的氣象站數據顯示，13日最高溫達83度，上次的同日高溫歷史紀錄為1941年的82度，國家氣象局的氣象學家卡斯楚(Ricky Castro)表示，在1941年之前，還有一次同日超過華氏80度的高溫，出現在1887年的82度。

卡斯楚說，芝城12日的最高溫就已經達到82度，當天也是芝加哥今年以來第一個華氏80度的天氣，按照歷史資料，4月中旬打破同日高溫紀錄頗不尋常。

他表示，過去幾天的溫暖天氣，是由籠罩在美國東部三分之二地區的北美高速氣流造成，此外，密西西比州上方一個緩慢移動的風暴系統，阻擋了水氣進入芝加哥地區，也推升了溫度。芝加哥地區過去一段時間很乾燥，是形成歷史高溫的因素之一。

氣象局預測這一波的溫暖天氣，應該不會影響今年夏季的情況，他指出，氣象局目前預測芝加哥今年夏季「氣溫會高於正常水平的可能性較高」，此外，降雨也會增加。

17日一早芝加哥又恢復冬天景象，氣溫寒冷、狂風大作、大雪紛飛，氣象專家表示，16日芝城氣溫就開始明顯下降，入夜後開始下起混雜雨雪，儘管積雪很薄，但低能見度與可能結冰的道路，都造成了一早上班尖峰期的交通事故與混亂。

氣象預測顯示，降雪在17日上午最為明顯，中午過後就會逐漸轉移，部份地區的小雪、細雨則會持續到下午，此外，降雪減少同時，風力將增強，伊州西部的拉謝爾郡(LaSalle County)的每小時最高風速會達到45哩，氣象局提醒，強烈陣風可能會造成樹木倒塌，開車應格外小心。

17日溫度也將比往年同期的平均40度還要低1、20度，18日可望回暖，氣溫將爬升到50多度，19日繼續升至60多度，不過，屆時將可能有新一波的風暴侵襲。

17日一早芝城大雪紛飛。(特派員黃惠玲／攝影)
17日一早芝城大雪紛飛。(特派員黃惠玲／攝影)
15日芝城天氣炎熱，民眾紛紛換上短袖、短褲出門。(特派員黃惠玲／攝影)
15日芝城天氣炎熱，民眾紛紛換上短袖、短褲出門。(特派員黃惠玲／攝影)
17日一早芝城大雪紛飛。(特派員黃惠玲／攝影)
17日一早芝城大雪紛飛。(特派員黃惠玲／攝影)

高溫 芝加哥 芝城

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