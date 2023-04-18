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芝周末不靖 數百青少年聚眾 槍案頻發釀35中槍8死

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝大批青少年聚集市區無端攻擊行經車輛。(abc7youbue截圖)
芝大批青少年聚集市區無端攻擊行經車輛。(abc7youbue截圖)

芝加哥天氣轉暖，犯罪事件也隨著增加，芝加哥警局17日表示，剛結束的周末有多達35人遭槍擊，其中八人死亡；此外，上周四(13日)至周六連續三天有數百名青少年在市區、31街湖灘等地點聚眾滋事，14、15日晚間更爆發槍擊案造成三名青少年中槍受傷。

八名中槍死者，包括15日晚間在奧斯汀區一間酒吧內被另名顧客射殺的32歲男傑克森(Jeffery Jackson)，幾小時候又有一名青少年在布朗資維爾區(Bronzeville)被迎面而來的5、6名男子開槍打死；17歲的摩爾(Curtis Moore)於15日晚間11時許，在西51街800號附近被一部行經車輛內的乘客射殺；16日凌晨將近3時、下午4時左右也分別發生兩宗致命槍擊案。

非致命槍擊案件中，包括15日晚間在芝市千禧公園附近的兩名青少年中槍案，芝警局表示，當天大約晚間9時，數百名青少年湧入市中心街道，兩名分別16歲、17歲的青少年，在東華盛頓街(E. Washington St.)100號左右的街區，遭不明人士開槍擊中，其中16歲男孩手臂中槍，另明17歲男孩腿部中彈，兩人已送醫，情況穩定。

芝警17日表示，已經逮捕了上述槍擊案的15名可能涉案者。當天稍早也有另一群青少年，直接站在千禧公園前的北密西根大道，跳上行經車輛的車頂踩踏，有的還成群無視交通號誌，強行闖越街道，危險行為引發眾怒。

由於芝城這幾年頻頻出現大批青少年聚集鬧區滋事，一方面人數過多影響街道正常交通，且這些青少年無故跳上路邊車輛猛踩，或直接攻擊行經車輛等失序行為，早已成為居民、商家的隱憂，此現象在剛結束周末死灰復燃，引發民眾高度關注，也希望市府與警方能夠提早制定方案有效遏止類似行為。

在此大批青少年聚集市區槍擊案前一晚，距離華埠很近的31街湖灘也有一大群青少年聚集，一名14歲的男孩在該聚會中中槍受傷，警方表示，事件發生時間為當晚8時50分左右，警方據報到場後將受傷青少年送醫，該傷者沒有生命危險。

數百名青少年15日聚集市區滋事，芝警出動大批警力因應。(abc7youbue截圖...
數百名青少年15日聚集市區滋事，芝警出動大批警力因應。(abc7youbue截圖)
青少年聚眾在芝市密西根大道騷擾行經車輛。。(abc7youbue截圖)
青少年聚眾在芝市密西根大道騷擾行經車輛。。(abc7youbue截圖)
芝31街湖灘連日發生數百名青少年聚集滋事的槍擊案。(youtube截圖)
芝31街湖灘連日發生數百名青少年聚集滋事的槍擊案。(youtube截圖)
芝大批青少年聚集市區跳上路邊車輛踩踏。(abc7youbue截圖)
芝大批青少年聚集市區跳上路邊車輛踩踏。(abc7youbue截圖)

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