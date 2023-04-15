我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30歲男沙加緬度駕車開槍 還威脅攻擊加州州議會

影／日相岸田文雄助選驚傳爆炸聲 警方壓制1男

反思古今歷史 「江記的戰國龐克」芝城開展

特派員黃惠玲／芝加哥報導
江康泉的「江記的戰國龐克」以屈原為創意發想。(特派員黃惠玲／攝影)
江康泉的「江記的戰國龐克」以屈原為創意發想。(特派員黃惠玲／攝影)

來自香港現旅居倫敦的華裔藝術家江康泉(又名江記)的創作「江記的戰國龐克」(kongkee：Warring States Cyberpunk)，即日起在芝城展出。他完美融合科技、動漫與中國歷史人物、古物等多重元素打造的作品，展現成長於數位時代年輕族群對於歷史的反思，尤其疫情衝擊下，人們與古代祖先生活的重新開啟了某種連結，更讓參觀者對其創作感受深刻。

「江記的戰國龐克」即日起在芝加哥Wrightwood 659藝術館展出。(特派員...
「江記的戰國龐克」即日起在芝加哥Wrightwood 659藝術館展出。(特派員黃惠玲／攝影)

策劃「江記的戰國龐克」展覽的舊金山亞洲藝術博物主管陳暢13日與江康泉，一起出席了在芝城Wrightwood 659藝術館的開幕活動，陳暢說，這項展攬在舊金山亞洲藝術館展出期間，創下觀展人數新高紀錄，她說，江記把遠古時代的文物自然融入科幻的敘述，以其濃烈的江氏風格，詮釋探究歷史開啟另一種未來的解碼，在江康泉的設計下，遠古謎團與尖端技術交織融匯成一體。

中國古物與科技創作，在「江記的戰國龐克」展覽中完美融合。(特派員黃惠玲／攝影)
中國古物與科技創作，在「江記的戰國龐克」展覽中完美融合。(特派員黃惠玲／攝影)

在「戰國龐克」的沉浸式創作中，江記讓屈原的靈魂復活，讓屈原成為了機器人，思考著死亡與不朽、身體與靈魂，以及成為人類與機器的深層意義，江記說，就像希臘哲學家赫拉克利特(Heraclitus)所說的，「沒有人會兩次踏入同一條河流，因為這不是同一條河流，他也不是同一個人」，他也自問如果靈魂在水下漂流2000年重新出現，會發生什麼？會尋找新東西？這些答案也成為他藝術創作的泉源之一。

「江記的戰國龐克」即日起在芝加哥Wrightwood 659藝術館展出。(特派員...
「江記的戰國龐克」即日起在芝加哥Wrightwood 659藝術館展出。(特派員黃惠玲／攝影)

江康泉說，屈原的詩歌有一種特殊的迷幻、流浪的特質，與現在人們的迷失與希望有著意外吻合，屈原作品「離騷」中他最喜歡的詞句包括「亦余心之所向兮，雖九死其尤未悔」，這句意味著合乎心中美好的理想，縱然死掉九回我也不會懊悔，另一句是「路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索」，意味著人生不易，只有不斷追求與探索，才能走出屬於自己的路。

「尤其年齡漸長，對於故土、故鄉的遙遠記憶不再，讓我對屈原有更多共鳴」，江康泉10年前就把屈原作為其漫畫作品「離騷幻覺」(Dragon's Delusion)主角，藉由屈原抒發時代不一樣的情感，這次在芝城展出的「江記的戰國龐克」，則是漫畫的進一步衍生。

這項展覽即日起到7月15日，在芝加哥Wrightwood 659展出，地址：659 W. Wrightwood Ave., Chicago，詳細門票與開放時間，可查詢官網：wrightwood659.org

芝城 舊金山 疫情

上一則

芝城新會同鄉會春宴聯歡會　高朋滿座嘉賓冠蓋雲集共襄盛舉

下一則

華諮處幼兒班參觀華德小學 入學提前準備

延伸閱讀

芝加哥首位民選華裔區長 李惠華談4年計畫

芝加哥首位民選華裔區長 李惠華談4年計畫
芝城活動看板╱芝FBI新負責人訪華埠、中國城清潔日

芝城活動看板╱芝FBI新負責人訪華埠、中國城清潔日
FBI：包括華人聚居橋港區 芝城同日3起運鈔車遭劫

FBI：包括華人聚居橋港區 芝城同日3起運鈔車遭劫
名額有限 芝城公園管理局夏令營5/1報名

名額有限 芝城公園管理局夏令營5/1報名
老家的橘樹（下）

老家的橘樹（下）
芝城亞洲躍動影展 本周末播映4台灣電影

芝城亞洲躍動影展 本周末播映4台灣電影

熱門新聞

在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

芝華人廚師誤食大麻軟糖全身發軟 以為心臟病發送醫

2023-04-14 11:54
台灣國宴四大名廚之一的陳嘉謨分享海外料理台菜秘訣。(特派員黃惠玲／攝影)

如何在家煮出台灣味？國宴名廚分享海外料理台菜秘訣

2023-04-07 13:09
卡斯楚縣一個用多層格欄養牛的室內牧場發生大爆炸並引發大火。(Castro County縣警局)

德州養牛場爆炸 燒死1萬8000頭牛 1女員工性命垂危

2023-04-14 02:00
費城公共衛生局計畫針對部分地區的準媽媽提供每月1000元的補助金，目標是降低新生兒死亡率。(美聯社)

每月1000元…費城準媽媽補助 「沒有附加條件」

2023-04-11 15:17
新澤西州北部是全美租屋市場競爭最激烈的地區，平均每個物件有12人爭相競逐。(美聯社)

12人搶1套 新州北部租屋緊俏 全美競爭最激烈地區

2023-04-08 02:05
FBI表示，針對青少年與兒童的「性勒索」犯罪案件，在芝加哥地區激增。(FBI官網)

FBI警告 青少年遭「性勒索」案件飆升

2023-04-07 10:47

超人氣

更多 >
非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責
六個原因 你可能領不到社安金

六個原因 你可能領不到社安金
德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味
不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差
美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？

美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？