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ADS馬田電腦推出大酬賓送電腦

本報芝加哥訊
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此外，該公司擁有二十多年的餐館電腦經驗，提供手機點餐/網上點餐/信用卡過帳/遠程保安監控系統/網站設計/餐館保險等一條龍服務。ADS信用卡公司提供直銷商服務，商家無需再支付任何信用卡刷卡手續費，給數千家客戶優質的體驗，芝加哥唐人街多產品示范餐館：sushi plus。使用ADS馬田電腦 McPOS 餐館系統，安全的數據保護和流暢的操作，擴展您的業務變得真正輕鬆，讓您有更多時間做自己喜歡的事。

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