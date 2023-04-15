都知道信用卡 能夠返現，沒有聽說注冊網課也能返現，你沒有聽錯，是，注冊我們網課就能返現。

芝北2023年夏季網課開始注冊了，我們給社區提供164門網課，其中44門是免費課，我們返現高達11%。

家長連續注冊免$25注冊費，4/30之前報名收費課享受$20早鳥優惠，新家長注冊超過$800有$65優惠，也享受返現疊加優惠，歡迎家長踴躍報名。

報芝北網課的好處：1.優先考慮中國實體夏令營報名并享受家長優惠價，2.BEAST ACADENY網絡賬號免費或者優惠，3.有機會在國內外知名中文雜志發表作品并獲得稿費，4.芝北的平台會給學生更多的機會嶄露頭角：陽光杯作文大賽、世界華裔 青少年書畫大賽、全球華裔青少年朗誦大賽、世界華裔青少年創意作文大賽、“蘭亭杯”書法大賽、“春到華夏、情滿五洲”春晚才藝表演，5.總統義工獎：在我們這做義工的學生有機會獲得總統義工獎等。

贏得家長喜歡的原因: 1. 聞道有先后，術業有專攻:專業老師教專業課，中文都是對外漢語專業或者中文系畢業的老師教，英語都是英語系或者教育 系畢業老師教，數學老師也是數學系或者教育系畢業的老師教。沒有跨界現象，比如數學老師教中文。2.無理由靈活退款政策: 隨時可以退課，退課前填寫表格。3.物美價廉，物超所值:家長評語妥妥地。4.免費課老師很多是本科、碩士和博士教:既然跟我們這么鐵，我們也絕不浪費你時間，免費課也是有點名堂的。✴10 weeks onsite Chinese Summer Camp✴和✴2 Weeks Beijing Summer Camp✴