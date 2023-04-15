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NAPCA的年長者幫助中心分享政府福利信息

本所芝加哥訊

國家亞太老齡化中心 (NAPCA) 是一家非營利組織，致力於改善華裔年長者及其家人的生活質量。NAPCA的年長者幫助中心 (NAPSAC) 正面向年長者及其看護者提供多語言幫助。在本月度專欄中，我們想分享一些重要的讀者提問，希望它們可以幫助到您。

1. 我丈夫即將65歲，但目前仍在工作。現在我們二人都享有他雇主提供的醫療保險。我丈夫尚未獲得40個工作積分。我們是否需要加入Medicare？

對於大多數人而言，他們應當在65歲時加入Medicare A部分和B部分。但是，如果他們沒有40個工作積分，從而無法獲得免保費的A部分，他們則須每月支付278美元（30-39個積分）或506美元（少於30個積分）保費。

如果您丈夫的雇主有超過20名員工，並且提供的雇主保險是可靠的，他可以推遲加入Medicare，直到他不再工作或失去當前的雇主保險（以先發生者為準）。在這種情況下，他不必為延遲加入而支付罰款。

無論是選擇現在加入還是延遲加入Medicare，您丈夫都應在決定前與他的雇主確認他當前的保險內容和規定。

2. 如果我在工作的同時領取社會保障退休金會如何？

您可以在工作的同時領取社會保障退休金。但是，如果您尚未達到完全退休年齡（根據出生年份，完全退休年齡應在65至67歲間），並且您的收入超過年收入限制，您的退休金將會減少。如果您在2023年全年都不會達到完全退休年齡，社會保障署將根據您收入中超出21,240美元的部分扣除您的退休金：收入每超出2美元，退休金扣除1美元。如果您在2023年達到完全退休年齡，社會保障署將根據您生日當月前超出56,520美元的收入扣除您的退休金：收入每超出3美元，退休金扣除1美元。從達到完全退休年齡的當月開始，您的福利金將不再會因高收入而被扣除。

3. 如果我在工作的同時領取社會保障退休金，我是否要為這一福利繳納稅款？

對於部分人而言，他們必須為其社會保障福利繳納聯邦所得稅。這是因為除社會保障福利之外，他們還有額外收入。應徵稅的福利金取決於您的合計收入*和申報方式。

若您以個人身份申報：

1）當您的合計收入低於25,000美元時，您不需要為福利金繳稅；

2）當您的合計收入在25,000至34,000美元之間時，您需要為福利金的50%繳稅；

3）當您的合計收入超過34,000美元時，您需要為福利金的85%繳稅。

若您進行共同申報：

1）當您和您配偶的合計收入低於32,000美元時，您不需要為福利金繳稅；

2）當您和您配偶的合計收入在32,000美元至44,000美元之間時，您需要為福利金的50%繳稅；

3）當您和您配偶的合計收入超過44,000美元時，您需要為福利金的85%繳稅。

*合計收入 = 調整後的總收入 + 免稅利息 + 社會保障福利金的一半

4. 我已經成為合法永久居民超過15年了。這些年來，我的丈夫一直在工作。我沒有工作，因為他希望我在家照顧我們的三個孩子。去年，我丈夫和我離婚了，而我的孩子們都已成年，所以他不需要向我支付任何費用。我是否有資格獲得社會保障福利和Medicare？

是的，作為離婚配偶，您有資格獲得免保費的Medicare A部分，也可以基於您前夫的工作積分領取社會保障福利。如果你們曾結婚超過10年且您在離婚後保持未婚身份，您可以在年滿62歲時申請社會保障福利，在年滿65歲時申請免保費的Medicare A部分。

5. 我已經70多歲，成為永久居民剛剛超過5年。現在我有資格註冊Medicare，但由於缺少工作積分，我必須支付高額的月度保費，而我無法承擔這個費用。我是否仍然應當註冊Medicare，還是可以保留我通過Marketplace獲得的保險呢？

如果您沒有獲取免保費的 Medicare A部分的資格且尚未註冊Medicare，您可以保留您當前的Marketplace保險和保費稅收抵免優惠。但是，如果您打算以後再註冊Medicare A部分和/或B部分，則必須等到特定時期進行註冊，而且可能需要支付延遲罰款。

根據您所在州的收入和資產限制，您可能有資格加入Medicare Savings Program（MSP），該項目可以幫助您支付Medicare A部分/ B部分的保費。要獲得MSP，您必須先加入Medicare。請向您所在州的Medicaid辦公室了解您的資格。

如果您對Medicare幫助項目有任何疑問，請通過以下聯繫方式與我們聯繫。

電話留言：1-800-683-7427（普通話），1-800-582-4218 （廣東話），1-800-336-2722 （英語）

電子郵件：[email protected]

郵寄：NAPCA Senior Assistance Center, 1511 Third Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101

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