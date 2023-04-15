國家亞太老齡化中心(NAPCA)分享老人福利信息

國家亞太老齡化中心 (NAPCA) 是一家非營利組織，致力於改善華裔年長者及其家人的生活質量。NAPCA的年長者幫助中心 (NAPSAC) 正面向年長者及其看護者提供多語言幫助。在本月度專欄中，我們想分享一些重要的讀者提問，希望它們可以幫助到您。

#1問：我在62 歲時可以享受哪些社會保障福利 ？與 65 歲的人收到的福利相比如何？

答：當您年滿62岁，您可提前開始領取社會保障退休金 。 但如果您在完全退休年齡前開始領取，每月金額根據所提前的年數每年減少8%。 若您在達到完全退休年齡時開始領取退休金，您將獲得100%的退休金。 若您推遲領取，該金額將在您達到完全退休年齡後，根據所推遲的年數每年以相同的比率增加，直到您70歲。

#2問：當我達到完全退休年齡時，我將申請社會保障退休金。我是美國公民，已有40個工作積分。我的妻子是綠卡持有者，從未在美國工作。她是否有資格享有我的退休福利即使她不是公民？

答：您的妻子無需成為美國公民即可獲得福利。當永久合法居民年滿62歲，且已經工作並繳納至少10年或40個季度的社會保障稅，他們則有資格享有社會保障退休福利。

但由於您的妻子未曾在美國工作，她最多可獲得您福利的50%的配偶社會保障福利。在您開始領取社會保障退休金後，她將有資格在她62歲時領取福利。然而，如果她能在達到完全退休年齡時再申請領取，她的每月福利會更高。

#3問：什麼是Medicare ？誰可以獲得它？

答：Medicare是一項針對65歲或以上人士的健康保險計劃。Medicare可以幫助支付醫療保健費用，但它無法涵蓋全部醫療保健費用或大多數長期護理費用。

Original Medicare (原有的Medicare) 包括A部分和B部分：

A部分是醫院保險，幫助支付住院病人的住院護理費用或住院後在專業護理機構一定時間內的護理費用，以及特定的家庭保健和臨終關懷費用；

B部分是醫療保險 ，幫助支付醫院保險不承擔的醫生服務及許多其他醫療服務和用品的費用。

Medicare還包括C部分和D部分：

C部分被稱為Medicare Advantage (Medicare優勢計劃) ，這些計劃已獲得Medicare 批准，由私人公司提供。許多優勢計劃包括藥物承保和其他額外福利；

D部分是藥物保險，幫助支付處方藥費用。

#4問：

我現在65歲，沒有工作積分。我妻子有40個積分，打算明年滿62歲時申請提前退休。我現在可以申請Medicare A部分嗎？它是免費的嗎？

答：取決於您的居住/公民身份及您所在的州，您現在可能有資格獲得低成本或免費的A部分。或者，您可以等到您的妻子年滿62歲時再申請免費的A部分。如您需要申請幫助，請聯繫我們。

#5問：Medicare和Medicaid有什麼區別？

答：Medicare和Medicaid都是政府的醫療保健項目，但它們有很大的不同。Medicare通常適用於65 歲或以上的人士，或殘疾人士。Medicaid是一項針對收入和資源有限人士的州政府項目。例如，A年滿65歲、已婚並居住在加利福尼亞，A和其丈夫的月收入低於2106美元且資產低於州標準，則A有資格在加州獲得提供給年長者的Medicaid。

有些人有資格同時享有Medicare和Medicaid。這些人是“雙重合格”的，他們通常有資格享有特殊的Medicare計劃。

如果您對上述內容或有關Medicare、Medicaid、ACA （平價醫療法案）或其他主題有任何疑問，可以通過以下任意方式聯繫我們。我們將盡快回。

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